El juez autorizó la apertura de teléfonos y otorgó la apelación para las hermanas de Maradona

El juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, autorizó la apertura de los teléfonos secuestrados en el marco de la causa que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona y le concedió a las hermanas del "10" el recurso de apelación que presentaron luego de ser rechazadas como particulares damnificadas, informaron fuentes judiciales.



Díaz aún debe resolver ?y tiene plazo hasta mañana- el pedido de eximición de prisión que presentó la defensa del médico Leopoldo Luque, uno de los dos profesionales que los fiscales tienen en la miray fueron notificados como posibles imputados.



Los voceros indicaron que, tras estas resoluciones, Díaz devolvió el expediente a la Fiscalía General de San Isidro, el búnker elegido por los tres fiscales que trabajan y firman la causa -Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren-, para que continúen con la investigación.



La primera resolución de Díaz fue ordenar la apertura de los cuatro teléfonos celulares secuestrados en los allanamientos realizados el domingo al médico Leopoldo Luque y este martes a la psiquiatra Agustina Cosachov.



Se trata de dos celulares de Luque ?el suyo, marca iPhone, y el de su mujer-, y dos smartphones incautados a Cosachov, de donde los agentes fiscales pretenden extraer todo tipo de comunicación referida a la atención médica de Maradona y a lo que sucedió en las horas previas, concomitantes y posteriores al momento de la muerte.



La herramienta tecnológica que tienen es el UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés), un aparato que permite extraer de un celular, una tablet o cualquier otro dispositivo toda la información almacenada de la memoria o de las tarjetas SIM para su análisis forense.

Más allá de la autorización del juez, las fuentes aclararon que ahora se fijará una fecha de pericia y se notificará a cada uno de los abogados de la causa para que puedan participar con un perito de parte.



En tanto, el juez Díaz también le concedió este miércoles a los abogados Matías Morla y Yamil Castro Bianchi, el recurso de apelación que presentaron luego de que el magistrado rechazara que las hermanas de Diego sean tenidas en cuenta como particulares damnificadas en el expediente, al considerar que había otros familiares, como los hijos, con mayores derechos.



Ahora será la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro la que defina si las cuatro hermanas -Claudia Mora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel Maradona- pueden entrar al expediente o si avala el criterio del juez Díaz y las deja afuera de la causa.



Este jueves se vence el plazo de tres días que tiene Díaz para definir si exime o no de prisión al médico Luque, tal como planteó su defensa, pese a que la fiscalía no pidió su detención.



Según las fuentes, tres son las alternativas del magistrado: rechazar el planteo por abstracto, ya que aún los fiscales no pidieron el arresto de Luque por ningún delito; aceptarlo para que el médico permanezca en libertad en caso de que en un futuro se solicite su detención; o diferir la resolución hasta el momento en el que eventualmente el Ministerio Público Fiscal pida esa medida.