El papel del GPS en los sectores en auge del delivery y el comercio electrónico

El GPS permite a las empresas de reparto y comercio electrónico rastrear en tiempo real la ubicación de los envíos. Esto proporciona visibilidad tanto a los proveedores como a los clientes sobre el progreso del envío, lo que mejora la satisfacción del cliente y permite una gestión más eficiente de la cadena de suministro.

Los sistemas de GPS pueden calcular las rutas más eficientes para los conductores de reparto, teniendo en cuenta el tráfico en tiempo real, las condiciones de la carretera y otros factores. Esto ayuda a reducir los tiempos de entrega, los costos operativos y las emisiones de carbono asociadas con el transporte.

¿Cómo mi empresa puede contar con GPS en sus envíos?

Sin dudas, sin tienes una compañía o estas por abrir una de delivery o comercio electrónico, necesitas urgentemente este sistema que te permita estar a la altura de la competencia. Hay empresas especializadas en este servicio para que tu puedas brindar la mejor experiencia de compra, pero es fundamental que contrates un sistema de confianza y con reputación, como es el caso de GPSWOX , una empresa mundial de rastreo GPS que ofrece una variedad de soluciones de seguimiento para su uso comercial o personal, incluido un software insignia de marca blanca, software de gestión y seguimiento de flotas, así como aplicaciones de seguimiento móvil.

Solución galardonada

Este software de GPSWOX, ha sido reconocido como uno de los mejores del mercado, ganando múltiples premios por la calidad de sus productos y brindando una excelente experiencia de usuario.

FinancesOnline nombró a GPSWOX Expert's Choice en 2018 debido a la alta calidad del software cuando se trata de satisfacer las necesidades del mercado B2B y SaaS. También recibieron el Premio Supremo de Software el mismo año por ofrecer el más alto nivel de servicio, reconociendo a GPSWOX por su amplio conocimiento de la industria y las necesidades de sus clientes.

Además, GPSWOX también recibió el Certificado de Gran Experiencia de Usuario, tras destacar lo fácil que es comenzar con nuestro software y lo amigables que son la interfaz y las funciones. Vale aclarar, que este sistema, ya cuenta con la confianza de más de 100.000 clientes en Argentina y otros 123 países más.

GPS para seguridad personal

No solo puedes usar el GPS para tu empresa, si no también le puedes dar un uso de seguridad personal, ¿le prestas el auto a tu hijo y quieres mantenerlo controlado? ¿tienes temor que te roben el coche y no poder recuperarlo? Pues TrackingFox te trae la solución, ya que es un GPS especializado en el seguimiento de automóviles, sólo debes hacer una pequeña y muy fácil instalación en tu vehículo y ya podrás controlar desde tu celular su ubicación actual y el recorrido histórico que hizo, una maravilla de aplicación a un muy bajo costo.