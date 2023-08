El perro estaba endemoniado: declaró un hombre que fue atacado por el pitbull

Una de las víctimas del ataque de un perro de raza pitbull en Rosario reconstruyó cómo fue la agresión hasta que llegó un policía de civil que disparó e hirió al animal.

“El perro estaba endemoniado”, señaló uno de los heridos que luchó mano a mano contra el perro para tratar de frenarlo.

El hombre contó que casualmente estaba pasando por el lugar para realizar unas compras cuando se observó que el perro estaba atacando a otro vecino, por lo que decidió intervenir.

“Le pegué con una escalera que tenía en el auto, ahí lo suelta y se viene encima mío. Primero me mordió la mano y después la pierna. Le meto los dedos en el hocico para que no pueda respirar y lo pude tener unos instantes ahorcado con el collar de espaldas. Nadie se animaba a acercase. Lo tiré al piso y entré corriendo a la casa de un vecino. El perro estaba endemoniado, se quería meter a la casa a seguir atacando. Cuando salgo, había otra persona -el policía- y un montón de sangre en la calle. Pensé que al perro lo habían matado ”.

Tras el ataque, Cristian volvió para su propiedad y su esposa lo llevó a un hospital local para que le curen las heridas. “Si esto era un día de semana, en horario escolar, podría haber sido un desastre. Dentro de lo malo, la puedo contar”, añadió.

Otro de los atacados, Héctor, explicó que había salido de su casa a comprar repuestos para una canilla cuando se topó con el pitbull.

“Este bicho se me viene. Me trepó acá y me agarró (señalando una pierna). Le agarré el cuello y lo bajé. Le agarré el bozal que tenía, lo tiré y le apreté la cabeza contra el piso”, recordó en charla con De 12 a 14 (El Tres). Luego llegó Ezequiel, el policía que le disparó al animal con su arma para detenerlo.