El primer reinfectado de Catamarca es un transportista de Natilla

Días pasados circuló la novedad del primer caso de reinfectado de Coronavirus en nuestra provincia. La información había sido confirmada por el primer mandatario de la provincia, Raúl Jalil pero no se brindaron mayores detalles sobre el caso. Ahora, la empresa Natila, donde labora el trabajador que volvió a infectarse, indicó que este ahora se encuentra aislado en el Hospital "Carlos Malbrán". Mientras los casos de reinfectados se multiplican en el país, este se constituye como el primero de la provincia.

Maximiliano Canata, gerente general del frigorífico, confirmó a Radio Valle Viejo que el reinfectado es un transportista e indicó que tras la confirmación "se están tomado todos los recaudos con la gente que ya fue positivo".

Sobre los detalles del nuevo contagio, se comentó que el trabajador volvió a tomar contacto con el coronavirus afuera de los límites de Catamarca. “Considerábamos que era la mejor alternativa (que saliera este trabajador, en teoría con anticuerpo) para no exponer a nadie, pero nos llevamos con esta situación que no lleva a replantear todo y a tener que establecer protocolos distintos para garantizar no solo el cuidado del empleado sino también a la comunidad catamarqueña".