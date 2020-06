El sueño de una nena impulsó reencuentros para Día del Padre

Una niña de 13 años tuvo un sueño. En el mismo, le pedía al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que autorizara a su papá -quien se encuentra en otra localidad de dicha provincia- a viajar para poder pasar el Día del Padre juntos.

"Fue todo por un sueño. Yo pensaba mucho en eso. Soñé que le decía al gobernador si él podría habilitar un colectivo o combi para todos los papás de Corrientes para que se vinieran acá", contó a Cadena 3 Lucía, quien es oriunda de Saladas.

En ese momento, la niña compartió el sueño con su mamá y su papá, quienes le aconsejaron que lo publicara en Facebook.

"Cuando me levanté, le dije a mi mamá y a la tarde a mi papá y él me dijo que publique en Facebook, que no perdíamos nada. Jamás pensé que llegaría tan lejos", contó.

En la publicación, la niña relata: "Señor gobernador: me llamo Lucía, tengo 13 años, y vivo en Saladas con mi mamá, mis hermanos y mi papá del corazón. Pero mi papá biológico, el hombre de mi vida, por cuestiones de trabajo vive en Corrientes Capital y no lo veo hace exactamente 87 días".

El pedido tuvo tal impacto que llegó a las manos del gobernador, quien decidió autorizar los viajes sólo por el Día del Padre.

En medio de la conferencia de prensa, en la que anunció nuevas flexibilizaciones en la provincia, Valdés hizo mención al pedido de Lucía.

"Me escribieron desde el interior, Lucía me dijo que el mejor de los regalos es poder venir a ver a su padre y vamos a estar acompañando ese pedido que es lógico y razonable", manifestó Valdés, y agregó: "Es por ello que Lucía, al igual que muchos otros hijos e hijas, podrán viajar para visitar a sus padres dentro del territorio provincial".

“Cuando vimos eso, con mi mamá nos pusimos felices y nos emocionamos. Le pasamos la noticia a mi tía y mi abuela que se pusieron muy contentas. Hoy hace 90 días que no lo veo. Nos estamos preparando para festejar", comentó la niña. (Fuente Cadena 3)