El Vaticano publicará el diario personal de Francisco con más de 30 años de escritos inéditos

La Librería Editrice Vaticana publicará el próximo 24 de noviembre un libro que reúne el diario personal de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, con escritos correspondientes a más de tres décadas de su vida. La obra estará a cargo del cardenal Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quien presentó el texto y elaboró la edición que permitirá al público acceder a estas páginas personales del pontífice argentino.

El diario presenta y comenta apuntes que Bergoglio llevó desde el 20 de diciembre de 1992 hasta el 18 de agosto de 2024, por lo que el material abarca un extenso período de su trayectoria, incluyendo años anteriores a su elección como Papa y buena parte de su pontificado.

Según informó Vatican News se trata de un texto de "excepcional valor e importancia" para conocer aún más la persona del pontífice jesuita, quien guio a la Iglesia católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025, a los 88 años.

La presentación del diario adquiere así una dimensión particular, ya que el contenido permite recorrer anotaciones personales realizadas a lo largo de un período de más de 30 años y acercarse a aspectos de la vida de Bergoglio a través de sus propios escritos.

¿Cuándo se publicará?

El libro del cardenal Fernández será conocido públicamente después del viaje del papa León XIV a Argentina, que incluirá además escalas en Uruguay y Perú. La publicación se proyecta desde el comienzo con una amplia distribución internacional: la obra llegará a 94 países y será traducida a cinco idiomas.

La edición tendrá diferentes responsables según el idioma y el mercado editorial. La versión italiana será publicada por la Librería Editrice Vaticana, mientras que las ediciones en español, inglés y portugués estarán a cargo de las respectivas sedes de Penguin Random House. La versión en francés será publicada por Editions Albin Michel.

De este modo, el diario personal de Francisco será presentado como una obra destinada a lectores de distintas partes del mundo, con una circulación que excederá ampliamente el ámbito de las publicaciones vinculadas directamente con el Vaticano.

La interioridad del pontífice argentino

El director editorial del Dicasterio para la Comunicación, Andrea Tornielli, destacó la importancia de la publicación y expresó la satisfacción por la posibilidad de presentar públicamente el diario de Francisco.

"Estamos muy honrados de publicar este texto del cardenal Víctor Manuel Fernández que presenta al público el Diario del Papa Francisco", afirmó Tornielli. Según señaló, el libro permitirá a los lectores conocer aún más la "interioridad del Pontífice argentino", en una obra que, sostuvo, podrá ser apreciada por lectores de todo el mundo.

La particularidad del material reside precisamente en su carácter personal. Las anotaciones fueron realizadas por Bergoglio durante un período que se extiende desde 1992 hasta 2024, lo que permite que el diario abarque distintas etapas de su recorrido antes, durante y hacia el final de su experiencia como líder de la Iglesia católica.

El papel de la Librería Editrice Vaticana

La publicación también se inscribe dentro de la tarea internacional que desarrolla la Librería Editrice Vaticana, cuya función, según explicó su responsable editorial, Lorenzo Fazzini, está vinculada con la difusión de las palabras y escritos de los papas. Fazzini destacó que durante este año la editorial estuvo a cargo de la publicación y difusión de los escritos de Robert F. Prevost, actualmente papa León XIV, correspondientes al período en que se desempeñó como prior general de los agustinos.

Entre esas publicaciones mencionó el libro "Libres bajo la gracia", que ya fue editado en varios idiomas.

En ese marco, Fazzini manifestó la satisfacción de la editorial por poner próximamente a disposición de los lectores italianos y, mediante distintos editores, del público internacional, las páginas personales de Francisco. El responsable editorial también remarcó que el libro fue redactado y presentado por Víctor Manuel Fernández, uno de los colaboradores más cercanos de Bergoglio, lo que constituye otro elemento central de la edición.

Presentación ante los editores internacionales

Antes de su publicación, la Librería Editorial Vaticana presentará el libro ante editores internacionales durante la próxima Feria del Libro de Fráncfort, que se desarrollará entre el 7 y el 11 de octubre de 2026.

La instancia permitirá dar a conocer la obra en el ámbito editorial internacional, en línea con el objetivo de que los escritos personales de Francisco tengan una circulación amplia y lleguen a lectores de distintos países y lenguas.

Un recorrido personal por la historia reciente

El diario reúne, de esta manera, un extenso conjunto de anotaciones personales de quien fuera Jorge Mario Bergoglio, desde 1992 hasta pocos meses antes de su muerte. El material atraviesa buena parte de su trayectoria y llega hasta agosto de 2024, cuando todavía ocupaba el máximo cargo de la Iglesia católica.

Francisco murió el 21 de abril de 2025, a los 88 años, después de haber conducido la Iglesia desde el 13 de marzo de 2013. Ahora, con la publicación de estas páginas, el Vaticano prepara una nueva aproximación a su figura a partir de escritos que el propio Bergoglio conservó durante más de tres décadas.

La obra será distribuida internacionalmente y presentada por Fernández, mientras que la Librería Editrice Vaticana continuará con la tarea de difusión de los escritos papales que, en este caso, permitirán a los lectores acercarse a la dimensión personal del pontífice argentino a través de un período que comienza en 1992 y concluye en 2024.