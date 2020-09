Empleados estatales reclaman por el "stop debit" frente al Banco Nación

Una mala sorpresa se llevaron muchos empleados estatales cuando empezaron a cobrar sus salarios y revisar sus débitos bancarios, ya que en algunos casos hubo un descuento de hasta un 90 % en los haberes. La situación afecta entre 1.300 y 1.500 trabajadores.

Desde temprano, los empleados afectados decidieron concretarse en la puerta del Banco Nación, en la esquina de República y Sarmiento, ante la falta de respuesta de la entidad bancaria. Desde ATE denuncian que la entidad bancaria dejó de recibir la planilla con la cual pueden solicitar el "stop debit", y en reemplazo, deben entrar en la web del banco para pedir que no avancen con el descuento en sus haberes. "La página no sirve, no da resultados”, sentenciaron.

“No nos reciben los papeles para hacer el stop por orden del banco. Nos llaman para decirnos que tenemos que entrar a una página, pero la página no sirve, no da resultados”, comentó a la prensa Juan Albarracín, dirigente de ATE.

"Todos los meses presentábamos la planilla con la fotocopia de documento, el número de cuenta y se bloqueaba (el descuento). No había ningún problema, y queremos que siga así. Después nosotros nos haremos cargo si llega a pasar algo, todos saben que tarde o temprano vamos a pagar", indicó.

Asimismo, el dirigente de ATE pidió a las autoridades que el problema este solucionado para mañana. “No queremos que ahora nos vengan a quitar el 100 o el 90 por ciento del sueldo como les pasó a los compañeros de OSEP hoy día, es lamentable. Pedimos la respuesta del gerente del banco, saber qué va a pasar, y si nos van a dejar presentar los papeles o no. Si no es así, mañana estaremos acá y pasado mañana igual", cerró.

Cabe resaltar que la ley autoriza a los clientes bancarios, que en cualquier momento y sin 'expresión de causa', pueda ordenar a su banco, lo que en la jerga bancaria se denomina "stop debit" o la desafectación, suspensión o baja de un servicio en el sistema de débito automático.