Empleados de Ex Capresca sobre el descuento por las manifestaciones:"Es una situación irregular y arbitraria"

Continuando con los reclamos de los empleados del Ex Capresca, en la jornada de hoy se dieron con la noticia del descuento en los sueldos de quienes se manifestaron, aunque, según Viviana Espeche, es importante destacar que el descuento no fue a todos los que manifestaron. Las autoridades no supieron explicar por qué algunos sí sufrieron el descuento y otros no, es algo bastante irregular.

“En realidad fue toda una trampa” continuó Espeche ,"Nos llaman como sindicato a conciliar para decirnos que no podíamos conciliar porque tenemos las autoridades del sindicato con período vencido."

Y continúa explicando que, en el mes de abril ya enviaron al Ministerio de Trabajo de la Nación el pedido para normalizar la situación del sindicato, ellos tienen 90 días para responder, y ya pasó ese plazo y no obtuvieron respuesta. Sospecha que todo orquestado para poder realizar el bingo, ya que los empleados habían anunciado que no iban a colaborar con el bingo.

Refiriéndose otra vez al descuento, el presidente del organismo manifestó que es por disposición de la superioridad. “Sucede que este organismo es autárquico, esto es un armado en contra de los empleados de la caja.” señaló la ingeniera, y continuó que esto es “un capricho de las ministras de hacienda y trabajo, quienes están a cargo de los únicos ministerios que se dieron el aumento sideral de sueldos”

Lo considera un descaro tremendo, sin autoridad moral alguna y el directorio no está resolviendo nada, y por si fuera poco, los compañeros contratados y becados tienen contrato de empleado público, sino que están ingresados con “esos contratos los amigos del poder, y los compañeros que todos los días ponen el hombro siguen postergados”, finalizó Viviana Espeche.