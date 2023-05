Empresarios se declaron incompetentes y el paro de colectivos sería inminente

Desde FATAP (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros), que nuclea a los empresarios dueños de empresas de colectivos urbanos e interurbanos de todo el país, informaron su "imposibilidad de negociar acuerdo salarial". Una anuncio que se da luego de que el Ministerio de Trabajo de la Nación declare la conciliación obligatoria ante la convocatoria de quite de colaboración realizado por la central nacional del gremio de choferes UTA (Unión Tranviarios Automotor) en el marco de una nueva instancia de negociaciones salariales.

"En ese orden, FATAP advierte, a los usuarios y autoridades competentes, que dicha imposibilidad se mantendrá en tanto los Gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales continúen sin generar las compensaciones necesarias contractualmente previstas", reza el comunicado que, a su vez, hace mención al contexto económico actual y su efecto sobre costos como combustible, repuestos y bienes de capital. Al mismo tiempo, critican anteriores acuerdos salariales al considerarlos "políticos" y no sujetos a normas técnicas.

"A pesar de la claridad de la situación, los contratos de concesión no se cumplen, porque las tarifas se fijan en base a criterios políticos y no a las normas técnicas en ellos establecidas. Los convenios suscriptos entre provincia y nación tampoco se respetan, porque las provincias no cumplen con su obligación de garantizar la sustentabilidad del sistema y porque el Estado Nacional fija los aportes al Fondo Compensador al Transporte del Interior (incumpliendo normas preexistentes) ignorando el grave proceso inflacionario vigente, omitiendo los ajustes necesarios y distribuyendo los fondos tardía y arbitrariamente (en algunas jurisdicciones no se han cancelado aún períodos del año 2022), sin criterios objetivos verificables", advierten.

La decisión de los empresarios allana, entonces, el camino hacia el cumplimiento de la medida de fuerza que, en principio, había sido anunciada para el pasado viernes 19 de mayo. Ante la intervención del gobierno nacional, desde el sindicato de empleados de transporte habían adelantado que una vez vencido el recurso, y en caso de no tener noticias positivas de parte de los empleadores, el paro se concretaría este martes 30 de mayo. (Fuente El Tucumano)