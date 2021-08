En Córdoba y por el brote de Delta, los contagiados deberán hacer aislamiento en hoteles

En las últimas horas de ayer sábado se confirmaron dos nuevos casos de variante Delta en Córdoba: uno vinculado al brote que ya acumula 18 contagios y otro, nuevo, sin relación, de un viajero que regresó al país desde Estados Unidos y cumplía aislamiento domiciliario en San Francisco.

Como el “caso cero” que llegó de Perú el 19 de julio o el nuevo caso detectado en el este provincial, todos los días ingresan a Córdoba 80 personas que vienen del exterior. Para retornar al país deberían contar con un PCR negativo antes de viajar y un test de antígeno, también negativo, en Ezeiza. En este número no están incluidos los transportistas.

En caso de que se positivicen durante la cuarentena y el análisis verifique que tienen la variante Delta, la Provincia exigirá de ahora en más que cursen el aislamiento en hoteles sanitarios. Tanto ellos como sus contactos estrechos, “como una estrategia para contener la transmisión del virus en un momento en el que, por ahora, no hay circulación comunitaria”, explicó la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbás.

El aislamiento en hoteles sanitarios fue la sugerencia de Nación y motivó un reproche a Córdoba de la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano. Córdoba decidió permitir el aislamiento domiciliario, con seguimiento telefónico. Pero, a partir de la violación del aislamiento en el caso que derivó en el primer brote por Delta, ahora se exigirá a quienes tengan un análisis genómico que confirmen que traen la variante Delta que tanto ellos como sus contactos estrechos hagan la cuarentena en hoteles, pagados y controlados por la Provincia.

“Incluso, si te positivizás después, mientras estás en aislamiento domiciliario, se te alojará en un hotel para terminar de cursar la infección si es Delta”, detalló Barbás.

Para el Ministerio de Salud de Córdoba, el brote por la variante Delta se mantiene como un contagio intrafamiliar y no hay circulación comunitaria. Se confirmó un nuevo caso en los operativos de rastreo y no hay otros niños ni docentes vinculados a las burbujas aisladas que hayan dado positivo al testeo. La novedad fue el caso de San Francisco, del que se esperan más datos en las próximas horas.

En los operativos realizados en los barrios impactados en la ciudad de Córdoba, se hicieron 1.284 diagnósticos, con 58 casos positivos para Covid-19, un 4,5 por ciento de positividad. De este número, el 71 por ciento de los casos se correspondieron a la variante Gamma (Manaos), la que predomina en Córdoba. Las escuelas que estaban cerradas preventivamente podrían volver a abrir el lunes, pero las cinco burbujas escolares permanecerán aisladas por 14 días. “En las próximas horas se definirá si los contactos de los contactos estrechos que hayan dado negativo deben seguir los 14 días aislados. Los contactos estrechos sí lo deberán hacer”, especificó.

Este sábado por la tarde comenzaron a circular en redes sociales audios y videos de uno de los cinco detenidos acusados por no haber respetado las medidas de seguridad. Al llegar al hotel, donde debe cumplir la cuarentena, expresó que lo habían trasladado como una forma de prevención, no en carácter de detenido, y que recién lo notificaron de su situación judicial al estar allí.

“Me han traído engañado. No me habían dicho esto. Te vamos a llevar allá para que mis hijas y mis señora estén bien, me dijeron”, asegura en el video, en el que agrega que no incumplieron la cuarentena. De los cinco detenidos por orden de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), tres son hombres y dos mujeres.

“El brote es intrafamiliar, el mismo cluster, no se ha detectado ningún otro caso en la ciudad de Córdoba no vinculado a la misma familia y esto es muy importante: todos los casos tienen nexo”, enfatizó Barbás.

Esto es lo que le permitía decir que no hay circulación comunitaria de la variante Delta en Córdoba. En la misma línea, pero con la mirada macro de todo el país, se expresó la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti: “De ninguna manera tenemos una circulación predominante” de esta variable en el país, dijo, y pidió “poner en valor todo lo que hemos podido demorarla”.

Alerta nacional

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta de riesgo epidemiológico por la circulación de la variante Delta en el país e instó a sostener las medidas de vigilancia y control de la ciudadanía para que se cumplan las medidas de aislamiento de las personas que retornan de viajes internacionales y a que se amplíe la vigilancia a los contactos estrechos de estos casos.

En un comunicado que repasa cómo se dieron los 101 casos relacionados con la variante Delta en el país, la Nación destaca que en la mayoría de los casos de viajeros no se generaron casos positivos secundarios porque al ingreso al país cumplieron aislamiento en hoteles o hicieron la cuarentena en forma adecuada. Los casos secundarios se generaron por dos circunstancias: los viajeros que dieron negativo al ingreso se volvieron casos positivos en el período que debían guardar cuarentena y generaron casos derivados en sus núcleos familiares; y también se dieron casos derivados, con contactos intra y extradomiciliarios, en casos en los que no se respetó el aislamiento. Este es el caso del brote de Córdoba.