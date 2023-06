En medio del reclamo de ATE Salud, Jalil entregó casi 400 contratos de empleo público

Mientras se mantienen las tensiones con ATE Salud, que sostiene el reclamo salarial y marchará este martes, el Gobernador Raúl Jalil encabezó este lunes la entrega de contratos de empleo público a 383 trabajadores del sector de salud. el Centro Sanitario de Valle Chico. EL acto se dio en el marco de los anuncios de mejoras para sectores de la Administración Pública que el mandatario había realizado durante la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo.

Según este anuncio, los agentes de salud que venían desempeñándose bajo la modalidad de contrato de guardia a partir de este mes son incorporados a la Administración Pública Provincial bajo la modalidad de contrato de empleo público. Estos trabajadores venían cumpliendo tareas en las distintas áreas programáticas de la provincia, como así también en el Ministerio de Salud, Maternidad, Hospital SJB, Hospital de Niños y SAME.

En su alocución, el mandatario provincial habló sobre las mejoras en el sector, sobre infraestructura en Salud y destacó su propia gestión. No obstante, no se refiero a los reclamos de los gremios. “Este es un reconocimiento y jerarquización para todos los empleados de la Salud”, aseguró. En esta línea, Jalil remarcó las obras realizadas en materia de infraestructura de Salud. “Hemos inaugurado varios hospitales y tenemos cuatro más a inaugurar en los próximos meses. Estamos comenzando a construir otros dos en el interior, más la ampliación del Hospital San Juan Bautista al cual ya venimos interviniendo en distintos sectores”, aseveró.

Por otro lado, el Gobernador también mencionó la implementación de la carrera de Medicina en Catamarca, que tendrá sus aulas y laboratorios en el ex INTI, en el sur de la ciudad, donde se realizan obras de remodelación. “Esto permitirá en pocos años tener los médicos que necesitamos para el interior profundo y una mejor y mayor atención en salud. Esta es una política de gobierno como la generación de empleo privado, la minería, el turismo y otras que llevamos adelante”, sostuvo.

Beneficio

La ministra de Salud, Manuela Ávila, en referencia a los contratos entregados, destacó los mismos como un “beneficio” parte de todo el trabajo que vienen realizando en el sector de Salud. “Vemos plasmada y materializada una de las promesas del Gobernador. Todo es planificado para poder garantizar la salud de cada catamarqueño. Sólo pido que renovemos nuestro compromiso con este gobierno que seguirá trabajando por los catamarqueños”, sintetizó Ávila.

Por otro lado, el secretario General de ATSA, Leonardo Burgos, manifestó: “Es un día muy feliz para casi 400 familias de la salud porque los compañeros y compañeras de las distintas áreas programáticas tienen su estabilidad. Este es un enorme acto de reconocimiento, de otorgamiento de derechos señor Gobernador”.

Conflicto con ATE Salud

Cabe recordar que desde ATE Salud, la reacción al anuncio y al acto llevado a cabo en Valle Chico este lunes fue calificado como “un circo”. "En realidad este pase a contrato de planta no permanente es un derecho porque en realidad no pueden estar precarizados, ni en salud ni en ningún otro lado”, había apuntado José Traverso luego de confirmar que ATE Salud estaría presente en el acto. Asimismo, y a pesar de la buena noticia para estos casi cuatrocientos trabajadores, ya se conoce de muchos otros, que cumpliendo con amplio margen la antigüedad no fueron incorporados a la nómina. Por ello este gremio ya generó una convocatoria para analizar cada caso y hacer el reclamo, en caso de que corresponda.

Mientras tanto, el reclamo salarial se sostiene y este martes se realizará nuevamente la “Marcha de las Antorchas” a partir de las 20 horas, donde el gremio volverá a pedir a Salud por los precarizados y un aumento del 80% a los salarios de la salud pública.