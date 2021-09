Escuela de San Antonio sin elementos sanitizantes: hay preocupación y polémica

Con el regreso de la presencialidad plena apenas el pasado 1° de septiembre y con las elecciones PASO este próximo domingo, el cumplimiento de los protocolos sanitarios está en el primer lugar de todos los establecimientos educativos.

Desde Educación, los fondos para insumos contra el Covid-19 están disponibles para los directivos de los establecimientos, siempre y cuando estos realicen la rendición de fondos de la entrega anterior. Ahora, en el caso de la Escuela Secundaria n° 55 de la localidad de San Antonio del departamento Fray Mamerto Esquiú, el problema no solo es que los elementos de limpieza y sanitización se encuentren, sino que los mismos están guardados bajo llave. Ante esto los preceptores, docentes y sobre todo el personal de maestranza se mostraron preocupados.

“Hoy llegamos al establecimiento y no estaba el alcohol correspondiente para cada curso y desde la semana pasada venimos diciendo que no tenemos estos insumos. Recién a media mañana se pudo recargar los difusores”, indicó una de las docentes. A esto se debe sumar que al ingreso del personal, que es anterior al de los alumnos, a ellos no se les tomó la temperatura con el termómetro porque este elemento tampoco está disponible a primera hora. “Uno llega, pregunta y nos dicen que no está o que no lo dejaron pero con ese registro o no, lo mismo tenemos que entrar a trabajar y lo mismo los chicos”, acotó una de las personas personas encargadas de la maestranza de la escuela.

En cuanto a las soluciones, una de las docentes consultadas por Diario La Unión dijo que todos esperan que esta llegue antes del domingo, por cuanto el establecimiento es sede para las elecciones PASO y se supone que más allá de que a las autoridades de mesa se les provee del material sanitizante, previamente el edificio debe ser puesto en condiciones para reforzar el protocolo. "Nosotros queremos solamente que se cumplan los protocolos que están previstos por el Ministerio de Educación. No mucho más que eso. Es por nuestro bien y el de los alumnos. Queremos hacer nuestra parte pero si lo que debemos usar no está a nuestro alcance, eso ya escapa a nosotros", sentenciaron.

El establecimiento, que tiene tres turnos solo cuenta con un termómetro y según lo reportado por el personal que denuncia estas falencias, los insumos están pero se guardan bajo llave y no están al alcance de quienes deben distribuirlo o usarlo para la correcta desinfección de los espacios, lo que se debe hacer en cada recreo y “muchas veces no se cumple”, advirtieron.