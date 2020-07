Estatales convocan a un banderazo en rechazo del cronograma de pago

Se profundiza el malestar de los gremios estatales por el cronograma de pago de sueldos, que implementó el Ministerio de Hacienda de la Provincia y convocaron a un banderazo para la tarde de este jueves.

“Desde hace un poco más de un mes, existe un malestar y enojo por parte de los trabajadores con las fechas de pago. Nos están tocando el sueldo, que es algo que el gobernador (Raúl Jalil) garantizó a viva voz. El ministro de gobierno también: 'no se vulnerarán derechos', dijeron. Y hoy, nos van a pagar el 15, mañana, será el 20 y ya no sabemos”, reclamó la secretaria general de UPCN, Claudia Espeche.

En ese marco, la referente gremial confirmó que sigue en pie el banderazo para hoy a las 16, alrededor de la Plaza 25 de Mayo, en repudio al pago tardío de los haberes a toda la Administración Pública provincial.

Al igual que lo había expresado anteriormente el titular del Sidca, Sergio Guillamondegui, a través de una carta abierta exponiendo la disconformidad y preocupación de los docentes, que el 15 de julio será cuando tendrán habilitados sus sueldos y algunas cuentas tendrán que abonar con un recargo, no descartaron sumarse a la protesta de UPCN.

Desde el inicio de la cuarentena, la Provincia optó por el desdoblamiento en el pago, aún en el marco del aislamiento que rige en la provincia. Esta medida tiene como objetivo evitar aglomeraciones en los cajeros.

Bajo la consigna “Banderazo contra el cronograma de pago de sueldos”, los afiliados a UPCN se concentrarán en calle Rojas 313 e invitan a sus pares gremiales a sumarse a la protesta.

Por último, Espeche comentó que mañana, viernes, el gremio propone un “alto en las actividades” de cada trabajador del Estado, por media hora “para que se sienta el enojo”, en todas las oficinas públicas.