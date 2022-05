Estol, sobre la cuarta ola de coronavirus: Al fin alguien dijo que hay un brote

El prestigioso neurólogo Conrado Estol participó esta noche de Mesa chica, el programa conducido por José Del Rio en LN+, y se refirió a los recientes dichos de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que anunció que la Argentina está atravesando la cuarta ola de Covid-19.

“La pandemia en la Argentina se manejó mal y los comentarios de la última semana han sido tibios”, dijo el especialista. A continuación, resaltó el reciente mensaje de Vizzotti: “Bien por la ministra que dijo que hay un brote. Bien que alguien dijo esto, porque hace cinco semanas que vienen aumentando los casos y se decía que era 'leves aumentos'”.

Ante un nuevo salto en los contagios de Covid-19 en la Argentina, el gobierno nacional no busca sembrar alarma ni vaticinar escenarios de confinamiento. “No hay posibilidad de nuevos cierres”, dijo este domingo la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, para descartar que el país se vayan a aplicar nuevas restricciones por una cuarentena.

“Este virus no se puede eliminar y mucho menos erradicar, porque la enfermedad no nos da inmunidad de por vida y la vacuna requiere refuerzos”, determinó la titular de la cartera sanitaria y enfatizó: “No hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”.

A pesar del aumento en los casos en todo el territorio nacional, Vizzotti explicó que gracias a los altos niveles de vacunación en la sociedad es posible no volver a situaciones de cuarentena estricta. “La estrategia de la mayoría de países del mundo -entre ellos, la Argentina- es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muertes, además de sostener los cuidados, pero no volver a los confinamientos”, sostuvo, en diálogo con Radio10.

El especialista se refirió a las nuevas y diversas variantes de este virus que aún hoy está presente en todo el mundo y fue consultado por un reciente estudio que sostiene que el coronavirus se ha vuelto “experto” en reinfectar a la gente. Sobre esto, opinó: “Es peor, es una competencia entre variantes”. Tal como precisó, en Estados Unidos hay una gran presencia de la B2 y B2.12. “Son tan contagiosas que están llegando a ser como el sarampión, la versión más contagiosa de enfermedad infecciosa que hemos tenido. Y están llegando a eso. Por eso el aumento de 60% de contagiados en ese país”, dijo Estol.

Además, sumó el caso de Portugal y Sudáfrica, y desarrolló: “Está pasando con otras variantes que son la cuatro y la cinco. Entonces, vos tenés la vacuna que va a salir para ómicron en julio, pero se hizo para la de diciembre y enero. No sabemos si va a ser efectiva para estas”.

Para el neurólogo, el principal inconveniente reside en la cantidad de variantes que se desarrollan, que no permite que las personas puedan generar sus propias defensas al haber estado en contacto con el virus, ya que este está en constante desarrollo. “No hay defensa cruzada de la inmunidad que te quedó de la primera ómicron contra las actuales. Ese es el problema y la eficacia de las vacunas ha bajado, según ha demostrado el Consejo de Seguridad de Salud del Reino Unido y Kaiser Permanente, grupo de salud de Estados Unidos, que han mostrado que la efectividad ha bajada a un 80%”

Consejos para enfrentar la cuarta ola de Covid-19

En este contexto, Estol hizo hincapié en que se sigan llevando adelante las medidas de prevención y cuestionó la reciente decisión de quitar la obligatoriedad del uso de barbijos en los aviones. “Tenés que cuidarte, hay que seguir usando barbijo en lugares cerrados y públicos. Toda la población tiene que tener tres dosis”, aconsejó a la ciudadanía.

El neurólogo, que trabaja y vive en Estados Unidos desde hace varios años, analizó una vez más la gestión de las vacunas en la Argentina y sostuvo que sin duda el país podría haber comprado vacunas al principio. “En Estados Unidos hay solo un 30% de gente con refuerzo. Por un problema ideológico, por un problema de brecha, se vacunó lento, mal y tarde. Según calcularon, si se hubiese vacunado a un ritmo como Uruguay o Chile, no te digo como Dinamarca o Nueva Zelanda, se hubieran evitado 400.000 muertes del millón que se registró este año, más que en la Segunda Guerra Mundial y que en la Guerra de Secesión juntas”.

Por último, Estol se refirió al “desánimo social” que se vive en la Argentina. “No es desánimo de psiquiatría, sino que es cansancio, hartazgo, frustración de que todas las mañanas te levantas contra un sistema hostil que te impide generar ingresos acordes al esfuerzo, a la capacidad”, dijo. Y concluyó: “Este desanimo hace que muchos jóvenes se vayan. El saldo migratorio entre ingresos y egresos es siempre negativo, se calcula 100 personas por día. Estamos regalando algo carísimo, una fortuna al mundo, que se revierte de una sola forma: con confianza. Tenés que tener líderes en los que la gente confíe. Personas que la gente que está escuchando sepa que no tiene otra agenda más que lograr una Argentina mejor”.