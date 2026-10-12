Eugenia Zicavo presentó "Primeras páginas" en Catamarca

La periodista, socióloga y crítica literaria Eugenia Zicavo llegó a la Feria del Libro de Catamarca para presentar Primeras páginas, una antología que propone descubrir nuevos universos literarios a partir de cien comienzos de obras pertenecientes a distintas épocas, regiones y estilos.

Lejos de plantearse como un catálogo definitivo de la literatura o como una selección cerrada de títulos imprescindibles, el libro parte de una idea más personal: reunir aquellos fragmentos iniciales que tienen la capacidad de despertar la curiosidad y dejar al lector con ganas de conocer cómo continúa una historia.

La propuesta convierte las primeras líneas de una obra en una puerta de entrada a diferentes experiencias narrativas. Cada comienzo representa una posibilidad de acercamiento a un autor, una época o una manera particular de contar, con la expectativa de que ese primer contacto despierte el interés por continuar la lectura. Durante la charla en Catamarca, Zicavo compartió el origen del proyecto y explicó cómo una propuesta editorial terminó convirtiéndose en un desafío apasionante. La tarea consistió en encontrar cien comienzos que tuvieran la fuerza suficiente para atrapar al lector y provocar el deseo de avanzar más allá de las primeras páginas.

El resultado fue una selección atravesada por su experiencia personal, en la que conviven autores y autoras de diferentes lugares del mundo, con una presencia destacada de la literatura argentina y latinoamericana y de escritoras de los siglos XX y XXI.

Una selección nacida de una biblioteca de más de seis mil libros

La elaboración de Primeras páginas comenzó con una revisión de la biblioteca personal de Zicavo, integrada por más de seis mil ejemplares. Ese conjunto de libros constituyó el punto de partida para buscar fragmentos que reunieran la capacidad de atraer, sorprender y abrir interrogantes desde el inicio de una obra.

El trabajo implicó recorrer lecturas acumuladas a lo largo del tiempo, recuperar libros conocidos y volver sobre otros que habían llegado a sus manos por caminos diversos. Entre ellos, la autora incluyó ejemplares adquiridos en ediciones económicas y en librerías de usados, espacios que también formaron parte de su recorrido como lectora.

La diversidad de procedencias y formatos refleja el carácter personal de la selección. No se trató únicamente de identificar obras reconocidas, sino de encontrar comienzos capaces de producir una reacción en quien lee, despertar una pregunta o generar el impulso de descubrir qué sucede después.

En ese sentido, la antología reúne una pluralidad de voces y tradiciones literarias. La presencia de autores y autoras de distintas partes del mundo se combina con una atención particular a la literatura argentina y latinoamericana, además de destacar a escritoras de los siglos XX y XXI.

La selección se construye así a partir de una experiencia de lectura amplia, en la que los libros elegidos no responden necesariamente a un orden jerárquico ni pretenden establecer una clasificación definitiva. Su hilo conductor es la capacidad de sus primeras líneas para generar interés y abrir una experiencia de lectura.

La lectura como una experiencia

Uno de los ejes centrales de la presentación fue la relación personal que cada lector construye con los libros. Zicavo definió su antología como un recorrido subjetivo y arbitrario, atravesado por su propia historia y por las experiencias que fue acumulando a lo largo de los años.

Esa perspectiva permitió abordar la lectura no solamente como una actividad vinculada con el conocimiento o el entretenimiento, sino como una experiencia capaz de modificar la manera en que las personas interpretan la realidad.

Durante el encuentro, la autora compartió cómo los libros fueron transformando su forma de comprender el mundo, los vínculos, la sociedad y la vida cotidiana. Desde esa mirada, leer implica encontrarse con otras formas de pensar, reconocer experiencias diferentes y ampliar las posibilidades de interpretación de aquello que sucede alrededor.

La literatura, en esta concepción, no queda limitada al universo de los personajes o a las situaciones imaginadas por los autores. También interviene en la manera en que los lectores observan sus propias vidas y se relacionan con los demás. Para Zicavo, leer es una experiencia capaz de modificar la mirada y permitirnos habitar otras realidades. Cada libro ofrece una perspectiva diferente y abre la posibilidad de acercarse a experiencias que pueden resultar lejanas a la propia, pero que encuentran en la lectura un espacio de encuentro.

La propuesta de Primeras páginas se relaciona directamente con esa idea. Al reunir cien comienzos, el libro multiplica las oportunidades de acercamiento a universos narrativos diferentes y permite que cada lector encuentre nuevas razones para explorar.

Leer sin obligaciones: el derecho a abandonar un libro

Otro de los planteos compartidos durante la charla estuvo relacionado con la libertad de construir una relación personal y afectiva con la lectura.

Zicavo defendió la posibilidad de acercarse a los libros sin convertir esa experiencia en una obligación. Desde su perspectiva, no existe la necesidad de terminar todas las obras que se comienzan, especialmente cuando una lectura no consigue despertar interés o establecer una conexión con quien la tiene entre manos. Esta postura propone dejar de lado la idea de que cada libro iniciado debe ser necesariamente concluido. En cambio, invita a reconocer que los intereses, las expectativas y las experiencias de cada lector son diferentes, y que esa diversidad también forma parte del vínculo con la literatura.

La posibilidad de abandonar una obra que no logra interesar no implica renunciar a la lectura, sino entenderla como una práctica libre, en la que la curiosidad y el disfrute tienen un lugar central.

En ese marco, las primeras páginas adquieren un valor particular: constituyen uno de los primeros encuentros entre el lector y una historia. Algunas líneas pueden resultar suficientes para despertar el deseo de continuar, mientras que otras pueden no generar esa conexión.

La antología parte precisamente de la búsqueda de esos comienzos que dejan una marca, que despiertan preguntas o que consiguen que el lector quiera saber más. La invitación consiste en explorar sin presiones, dejarse sorprender y encontrar en cada libro una experiencia propia.

Las dificultades de los autores de las provincias

La presentación también abrió un espacio para reflexionar sobre la circulación de la literatura y las dificultades que enfrentan numerosos escritores de las provincias para conseguir una mayor visibilidad. Durante el encuentro, Zicavo señaló las limitaciones que se presentan en un escenario editorial concentrado principalmente en Buenos Aires. Esa concentración plantea desafíos para quienes producen literatura fuera de los principales circuitos de difusión y buscan que sus obras lleguen a nuevos lectores.

La cuestión adquiere especial relevancia en el contexto de una feria del libro, donde confluyen autores, publicaciones y públicos diversos. Estos espacios permiten acercar producciones que, en otras circunstancias, podrían tener menos oportunidades de circulación y generar contactos entre quienes escriben y quienes buscan nuevas lecturas.

Frente a esas dificultades, la autora destacó el valor de las ferias como espacios de encuentro y descubrimiento. Su importancia no se limita a la exhibición de libros o a la presentación de novedades editoriales, sino que también reside en la posibilidad de generar conversaciones, acercar obras y dar lugar a voces que necesitan ampliar su alcance.

Las ferias culturales permiten, además, que lectores y autores compartan experiencias y establezcan vínculos que pueden surgir de manera espontánea. Son ocasiones para conocer propuestas diferentes, escuchar otras perspectivas y descubrir publicaciones que quizás no habrían aparecido en el recorrido habitual de lectura.

En ese sentido, la presencia de Zicavo en la Feria del Libro de Catamarca se inscribió en una programación que ofrece un ámbito para la circulación de ideas y el acercamiento a distintas expresiones literarias.

Cien comienzos y una invitación a seguir leyendo

Con Primeras páginas, Eugenia Zicavo propone una experiencia que pone el acento en la curiosidad y en la libertad del lector. La antología no pretende cerrar una discusión sobre cuáles son los mejores inicios de la literatura, sino compartir una selección personal de fragmentos que, por diferentes razones, tienen la capacidad de despertar el deseo de continuar.

El libro reúne cien puertas de entrada a obras de distintas épocas, regiones y estilos. Su recorrido permite reencontrarse con autores conocidos, acercarse a otros y explorar tradiciones literarias diversas, con una presencia destacada de la literatura argentina y latinoamericana y de escritoras de los siglos XX y XXI.

La experiencia que propone la autora se apoya en su propia trayectoria como lectora y en una biblioteca de más de seis mil ejemplares, pero deja espacio para que cada persona construya su propio vínculo con los textos.

La presentación también permitió poner en diálogo esa experiencia individual con cuestiones más amplias, como la capacidad de la literatura para transformar la mirada, la importancia de leer sin obligaciones y los desafíos que enfrentan los autores de las provincias para alcanzar una circulación más amplia de sus obras.

En definitiva, Primeras páginas invita a acercarse a los libros desde un lugar abierto, sin listas definitivas ni recorridos obligatorios. La propuesta es detenerse ante un comienzo, dejarse llevar por las palabras y descubrir si esas primeras líneas despiertan el interés necesario para avanzar.

Porque, como plantea la antología, a veces unas pocas líneas son suficientes para abrir un mundo entero.