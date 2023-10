Conflicto Ex Capresca: El presidente del directorio no les restituirá los días descontados La tensión en Ex Capresca no disminuye. Los empleados, que luchan por la redistribución de un adicional, denuncian que el presidente del directorio se niega a devolver los días descontados por las protestas. El conflicto, en su séptimo mes, escaló la semana pasada con intimidaciones del directorio a los trabajadores.