Expectativa por el aumento del boleto: la medida sería confirmada tras el encuentro de Jalil y Milei

El golpe al bolsillo es inevitable y los catamarqueños usuarios del transporte público de pasajeros, deberán estar preparados. Los empresarios del transporte sostienen la presión con la Provincia, para que esta confirme el incremento del boleto. Respecto al monto que es centro de la expectativa, tanto para los usuarios que verán afectadas sus economías como de los empresarios del transporte en la provincia, que aguardan esto para aliviar sus crisis económicas, trasciende que el valor podría superar la media que se maneja a nivel regional.

Recordemos que, en el comienzo de este nuevo conflicto, que es el que puso en marcha nuevamente la restricción horaria de los colectivos, las patronales iniciaron el diálogo pidiendo un pasaje de $800, calificando esto como sinceramiento de las tarifas. Para una economía doméstica sensiblemente deprimida, esto provocaría un alto impacto. En la búsqueda de un "número medianamente coherente", el diálogo entre la Provincia se mantiene y se aplaza lo máximo posible, en búsqueda de un alivio, que se traduzca en disminuir el impacto en los catamarqueños.

En pos de lograr esto, es que este martes el Gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil, viajará al encuentro convocado por Nación, donde los gobernadores serán recibidos por el presidente Javier Milei. Allí se les planteará el plan de ajuste, pero no se descarta el pedido de fondos, sabiendo que uno de los temas álgidos es juntamente la reducción de los subsidios al transporte. Según indicaron a La Unión, si esto se concreta, es decir, hay cierto alivio, la Provincia podría volver a tomar parte del impacto del aumento del boleto.

De no ser así, los complicados van a ser los miles de catamarqueños. De manera que las próximas horas son fundamentales para este conflicto. Aunque algunos refieren que el decreto con el nuevo precio tiene las horas contadas para su publicación en el Boletín Oficial, otras fuentes indican que “como no hay un monto aproximado”, esto no sería posible. Lo que, si está ratificado, es que sea cual sea el valor del pasaje, este comenzará a estar en vigencia recién desde el 1° de Enero.

En base a este dato, los plazos para definir son más acotados, porque tras la publicación, recordemos que el incremento debe ser cargado en el sistema SUBE.

En medio de esta problemática, son los padres de los alumnos, tanto de Primaria como de Secundaria y Terciaria, quienes se preguntan si el beneficio del Boleto Estudiantil va a continuar vigente. La pregunta cobra mucho valor, porque si lo que se viene es significativo y en un grupo familiar son más de uno de los estudiantes que integran el seno familiar, los costos mensuales de boleto, se van a ir muy alto.