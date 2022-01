Familia aislada que pedía ayuda será asistida por la comuna de la Capital

La realidad de los aislados en difícil, sobre todo cuando los recursos económicos son escasos y a esto se debe agregar la dificultad de salud de uno de los integrantes de la familia. Muchos son los corazones solidarios que salen en auxilio de estos comprovincianos, y Diario La Unión justamente hace un par de días, resaltaba la labor de Unidos contra el Covid. Este grupo de catamarqueños, recordemos lleva dos años llevando alimentos y contención a los contagiados que guardan aislamiento en sus hogares.

En este marco, ayer un nuevo pedido de auxilio fue emitido por una familia que se encuentra aislada por el Coronavirus. Se trataba de un grupo familiar de nueve personas que viven en el B° La Costanera, en el extremo Sur de la ciudad Capital. Fue Romina Elizabeth Tapia, integrante de esta familia, quien contó que tras darle positivo el hisopado, estaban ya cursando el séptimo de aislamiento. "Tengo una nenita especial. Tengo seis niños. Necesito pañales para mí nena, que tiene un retraso mental. Tengo una nenita de dos años que usa pañales también. Hasta ahora nadie me ha ayudado, no tenemos para comer. No tenemos nada. No le puedo dar de comer a mis hijos porque no tenemos quién me ayude", se lamentaba.

Muchos acudieron en su ayuda y entre ellos la comuna de la Capital. Así lo confirmó la subsecretaria de Salud de la comuna, Ana Fernanda Lagoria, quien aseguró que ya estuvieron en contacto con la familia Tapia y que todos los requerimientos, sobre todo los referidos a los menores, estaban siendo tenidos en cuenta.

No obstante, quienes deseen hacer llegar su colaboración, el domicilio está ubicado exactamente en la manzana 50, del B° La Costanera, situado detrás del Cementerio Municipal. "Estamos a la orilla del río. Es la casa 11", comentó Romina.