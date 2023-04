Familiares de Jonás reclaman el traslado al Garrahan: "Lo tienen sumamente dopado"

Con cruces entre la familia y las autoridades del Hospital de Niños "Eva Perón", se sigue debatiendo el traslado de un menor de 3 años quien a la fecha feha tendría un diagnóstico no preciso. La madre de Jonás Szul, reclama la derivación y manifestó ya su malestar por los tratamientos que se le realizaron a su hijo.

Este lunes fue la primera protesta en horas de la siesta y luego por la noche. Este martes vuelven con la modadlidad de corte de calle en inmediaciones del nosocomio pediátrico, para de esta manera apurar una definición. El malestar de los familiares del niño giran no solo en la demora de la derivación sino en los procedimientos a los que sometieron al niño y el retroceso que esto trajo en Jonás, quien pasó de no estar usando pañales desde dos años o volver a necesitarlos.

Cielo, mamá del pequeño, en diálogo con La Unión de mostró molesta por los manejos y “vueltas” desde la dirección del hospital. Apuntó que ellos mismos se comunicaron el Hospital Garrahan y que desde esta institución les aseguraron que no hay un pedido de derivación en curso, tal y como indicaron desde el “Eva Perón”.

“No nos quieren dar la derivación. El Garrahan nos dijo que en ningún momento la pidieron y aquí nos quieren tener una semana más y que pase todo el fin de semana largo. Todo el tiempo me tienen con vueltas. Una vez me dicen una cosa y después me salen con otra”, indicó con molestia. Sobre el cuadro de salud, relató que Jonás luego de la punción que le realizaron el lunes para descargar meningitis, quedó con mucho dolor en una de sus piernas y que mantiene un fuerte dolor de cabeza.

“A mi hijo lo tienen sumamente dopado. Ya no saben qué más hacerle y él es una creatura que no se merece pasar por lo que está pasando” dijo con dolor y preocupación. En cuanto a la dirección del hospital, denunció que “ella está mandando otro diagnóstico diciendo que tiene faringitus y laringitis pero nada que ver. Lo que él tiene es epilepsia y un adenovirus y sobre eso no lo están tratando. Es más, en el detalle la directora pone que lleva días sin medicación siete días cuando en realidad a mi hijo lo tienen dormido desde el día uno de la internación”.

Además de la demora en la definición del caso, lo que más le preocupa a Cielo es el cambio que ha sufrido Jonás en los últimos días, porque además de volver a usar pañales, ya no se comunica con fluidez y no camina. “Si en una semana e´l quedó así, cómo va a quedar si se queda una semana más”, comentó con preocupación.

Mientras, en la jornada de ayer fue el Ministerio de Salud el que salió a aclarar sobre el cuadro del niño, marcando que el ingreso del paciente se registró hace 5 días, y que el mismo fue por un cuadro de síndrome febril con convulsiones. "Se le realizaron diferentes estudios para descartar cuadros y se le brindó tratamiento siguiendo los protocolos establecidos, bajo la supervisión del equipo profesional de seguimiento y médicos especialistas en Neurología, arribando a la sospecha diagnóstica principal de encefalitis", apuntaron.

La cartera sanitaria, en cuanto a los tratamientos, indicados como invasivos por la familia, marcó que lo último realizado fue una resonancia magnética de cerebro. Respecto al traslado, se aclaró que los trámites para lograr esto "se iniciaron" y que el destino sería el Hospital Garrahan de Buenos Aires. "Actualmente, se está esperando la respuesta del centro receptor, situación que fue comunicada esta mañana a los padres del menor", aclararon.

NOTICIA EN DESARROLLO