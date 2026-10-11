Feriado del lunes 12 de octubre: cómo operarán las principales cadenas de supermercados

Este lunes 12 de octubre es feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En este contexto, muchos se preguntan cómo funcionarán las principales cadenas de supermercados del país.

Hipermercados como Carrefour, Jumbo, Disco, Día, ChangoMás y Vea abrirán sus puertas, aunque lo harán con los horarios reducidos, correspondientes a los feriados.

El horario de feriado suele ser de 9 a 22, aunque conviene consultar antes en las redes sociales del hipermercado para confirmar, ya que depende de cada comercio.

Cómo se paga el feriado del 12 de octubre

Para quienes tengan que trabajar durante un feriado nacional, la Ley de Contrato de Trabajo establece un régimen de remuneración especial.

El artículo 166 de la Ley 20.744 indica que quienes presten servicios durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración normal correspondiente a un día laborable más una cantidad igual. En términos prácticos, la jornada se paga al doble.

Esto diferencia a los feriados nacionales de los días no laborables, en los que rigen otras condiciones laborales y de pago.

Qué feriados quedan después de octubre

Después del feriado del 12 de octubre, todavía habrá varios feriados y días no laborables durante noviembre y diciembre.

Además, el Gobierno estableció nuevos feriados vinculados con la visita oficial del papa León XIV a la Argentina mediante el Decreto 1103/2026. El cronograma incluye fechas con alcance nacional y otras que solamente se aplicarán en determinados distritos.

Noviembre

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

feriado nacional por la visita del papa León XIV. Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba .

feriado en la . Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires .

feriado en la . Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

El Decreto 1103/2026 establece expresamente los feriados del 9, 10 y 11 de noviembre según el ámbito territorial correspondiente.

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El 7 de diciembre fue establecido oficialmente como día no laborable con fines turísticos mediante la Resolución 164/2025.

El 8 de diciembre y el 25 de diciembre, en tanto, forman parte de los feriados nacionales inamovibles establecidos por la normativa vigente.