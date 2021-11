Festejos por el centenario de la Escuela N° 387 de Las Palmitas

La comunidad de Las Palmitas, departamento La Paz, celebró ayer los cien años de trayectoria educativa de la Escuela N° 387, la que también en adhesión a los festejos y mediante proyecto presentado por el Equipo Directivo, docentes, padres y comunidad en general obtuvo el nombre de “Dr. Juan Gregorio Vivas” mediante Resolución Ministerial E. N° 283/21 en reconocimiento a un integrante de la destacada familia Vivas Roldán, quienes fueron responsables del nacimiento de la localidad de Las Palmitas y sus instituciones públicas, donaron los terrenos que hicieron posible la urbanización contribuyendo con la vida social y cultural del pueblo.

Acompañaron en este grato acontecimiento la supervisora general de Nivel Primario, Mónica Díaz, los supervisores de Zona Atilio Tejeda, Luis Villagra, los Intendentes de Icaño Pio Carletta, de Recreo Luis Polti, el senador del departamento La Paz Ariel Espinosa, autoridades del Concejo Deliberante de Icaño, funcionarios del ejecutivo municipal, ex docentes, ex directivos, ex supervisora, las Escuelas del Circuito de Supervisión XIX con abanderados y escoltas, acompañados por los directivos, quienes fueron recibidos por la directora de la escuela, Nancy Agüero.

Las palabras de la ex alumna y de la directora estuvieron cargadas de emotividad de las vivencias, enseñanzas, recuerdos del paso por la escuela, del reconocimiento al docente de la escuela rural, del trabajo diario entre la Escuela, la Familia y la Comunidad.

Por su parte la Supervisora General dio los saludos en tan grato acontecimiento, en nombre de la Ministra de Educación Andrea Centurión, reconociendo la tarea diaria que realizan directivos, docentes y las familias, destacando todo lo realizado en este contexto de pandemia, la solidaridad, el trabajo en equipo, en red que se vio reflejado en el día a día para garantizar la continuidad pedagógica de cada niño en cada contexto a lo largo y ancho del territorio provincial.

Además Mónica Diaz, agradeció el trabajo cooperativo que brindan las Instituciones del medio para acompañar la tarea de la Escuela, “solos no podemos, todos necesitamos aportar desde nuestro rol y función para garantizar el derecho a la educación de nuestros niños, adolescentes, jóvenes", invitándolos a continuar trabajando en forma conjunta.