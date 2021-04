Fuerte crítica del Colegio Médico de Catamarca a los dichos de Fernández sobre el relajamiento del sistema sanitario

El Colegio Médico de Catamarca salió con dureza a responder a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien ayer durante el anuncio de nuevas restricciones dijo que el sistema sanitario “también se relajó” y priorizó atender “otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar”.

“Nos tomamos el atrevimiento de expresar nuestra máxima desazón, descontento y desánimo por la ofensa al Sistema de Salud”, refirieron en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook. Y añaden “nuestros médicas/os, y como Colegio profesional, y a ellos nos referiremos en particular, han expresado una de las sensaciones más controversiales que se pueda tener, incredulidad de lo escuchado. Porque para pedir disculpas, se debe tener un argumento, para solicitarlas, también, y creemos tenerlo”.

El Colegio recuerda seguidamente que el personal de salud, en su totalidad y el médico en particular ”ha dejado la vida propia y hasta de sus familiares en esta pandemia; así lo demuestran literalmente las tasas de mortalidad por Covid en personal sanitario en nuestro país. Ha afrontado embates judiciales, de descrédito social, pedidos de expulsión de domicilios, desatención de solicitudes de recomposición salarial, etc. etc. durante esta pandemia”.

En relación a lo sucedido en nuestra provincia, donde los casos no descendieron sino que por el contrario, van en franco aumento, los profesionales de la salud sostienen que “no sobrevino ningún relajamiento; sino por el contrario vino un arremangamiento para seguir a pesar de los compañeros perdidos en la lucha, y atender los problemas que la sociedad sigue padeciendo a la par del Covid”.

Y sentencian “nada más alejado del relajamiento, cuando si a Covid nos referimos, además en estas épocas afrontamos la tarea asistencial y la de ejecución de lo que fue definido como la mayor campaña de vacunación de la historia”.

En el final de la declaración del Colegio Médico se apuntó que “atender una o varias patologías en el contexto de una pandemia sin descuidar ninguna debiera ser un valor a destacar pero nunca denostar. Por el contrario, en nuestra profesión, desatender una patología en nombre de otra es promover la inequidad, desigualdad e inaccesibilidad al sistema de salud”.