Fuerte reclamo por casos de abusos sexuales: pidieron a la justicia celeridad y acompañamiento

Un nutrido grupo de madres y familiares se manifestaron este miércoles por el centro capitalino en protesta y para visibilizar casos de abusos sexuales intrafamiliares. Al frente de la manifestación estuvo Gabriela Muñez, mamá de dos jóvenes que fueron víctimas de abuso por parte de su padrastro.

El reclamo, además del pedido de la detención de Víctor Espeche, quien es el apuntado por estos dos casos, es por otros hechos y la necesidad que la justicia acelere los trámites para definir todas estas dolorosas situaciones. Junto a Gabriela marcharon otras mamás que pasaron por situaciones similares, entre ellas La Unión dialogó con María Soledad Narváez, tía de una nena de 9 años víctima de abuso y Dayana Velardez mamá de una nena 3 años abusadapor su tío.

En el reclamo de agilización de los casos en la justicia se escuchó la consigna: "Hay que pensar más en las víctimas y no tanto en los victimarios". Gabriela, la madre de los jóvenes que actualmente tienen entre 18 y 19 años, recordó que los graves hechos ocurrieron cuando los menores quedaban en cuidado de su tío-abuelo. Apunto a las demoras no solo para la resolución de su caso sino en lo que sucede en el medio, como la contención psicológica, donde los turnos para el psicólogo están muy demorados, En este sentido Muñez comentó "yo tengo como pagarle una psicóloga a mi hija, pero hay muchos niños que no tienen y no puede ser que se demoren tantos los turnos en el CIF, porque de esta manera, la justicia se termina poniendo del lado del victimario".

La realidad, en este punto, indica que son solo cuatro profesionales en esta área los que tienen que multiplicarse para cubrir 12 unidades judiciales y 9 fiscalías. En el caso de Gabriela, su caso está a la espera que las pruebas sean tomadas, entre esas una Cámara Gesell para su hijo de 19 años que tiene una discapacidad.

Tanto esta mamá, como la mayoría de quienes participaron de la marcha, apuntan a la lentitud de la justicia. Y en este punto, Gabriela sentenció: "¿Saben porque los chicos se callan? Porque denuncian y ven que no pasa nada. Y eso no puede ser. El que toca un niño o lo manosea, tiene que ir preso, No puede quedar en la nada".

Más casos y más celeridad

Otro de los casos que marcharon y que espera una resolución o un avance, es el de una menor de 9 años que fue abusada por su padre y el hecho fue denunciado en abril del año pasado. El expediente se tramita en Fiscalía n° 2 a cargo del Dr. Laureano Palacios y es su tía quien lleva adelante el reclamo de justicia. "El está libre y los papeles de la causa se traspapelan y ya no sé qué más hacer para que esto avance. No puede ser que él esté como si nada por la calle cuando el resultado de la Cámara Gesell dio positivo sobre el hecho".

El caso de Dayana Velardez, es más estremecedor. La denuncia fue formulada en noviembre de 2021 y a la fecha lo único que se hizo fue ingresar la causa y mientras tanto Lucas Carranza, el abusador sigue libre. "Le pintaron los dedos hace apenas un mes y ya hace dos años que estoy esperando el juicio y esto no puede ser así". El acusado, es becado de la Municipalidad de la Capital y ya estuvo en el Penal de Miraflores por un caso de arrebato. En este caso, como en el anterior, la pequeña víctima pasó ya por la Cámara Gesell y también el resultado fue positivo.