Gran acompañamiento de público en la primera noche del Poncho Virtual

La noche del domingo 25 de julio no fue una más para los catamarqueños. Con la ya clásica tonada catucha de sus cantores más emblemáticos, Catamarca abrió sus puertas al país y al mundo a través de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Poncho, la histórica edición N° 50, que se lleva a cabo desde el escenario del Cine Teatro Catamarca hasta el 1 de agosto en formato virtual.

Transmitida por las redes sociales del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca, la TV Pública Provincial y distintas plataformas que se sumaron a retransmitir la propuesta, Catamarca ofrece en ocho jornadas su tradición y cultura a través de un festival que brinda un homenaje a una prenda que refleja la calidez y el color de su gente.

Mientras transcurría la primera luna, miles de comentarios y mensajes llegaban desde distintos puntos de Catamarca, del país y hasta del exterior (Caleta Olivia, Córdoba, San Luis, Neuquén, Mendoza, Canadá, Estados Unidos, México, entre otros). Casi 35 mil interacciones acompañaron la transmisión de Facebook del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca, que tuvo un alcance total de más de 83 mil usuarios en la primera noche.

El acto protocolar de apertura contó con la presencia de autoridades gubernamentales encabezadas por el gobernador Raúl Jalil; la titular de la cartera de Planificación y Modernización, a cargo de Cultura y Turismo, Susana Peralta, junto a los secretarios de Gestión Cultural, Daiana Roldán y de Gestión Turística, Iván Mooney, entre otros.

La ansiada edición 50 del festival se inició con el Himno Nacional Argentino a cargo del tenor Nicolás Romero y el Himno a Catamarca en la voz de la joven Noelia Tula, ambas interpretaciones estuvieron cargadas de emoción y acompañaron la presencia en el escenario de la imagen de la Virgen del Valle.

Más tarde, fue el turno de la puesta en escena de un cuadro artístico que supo conjugar música, danza y arte audiovisual. La propuesta llevó por nombre “Acuarela de sentires” y tuvo como exponentes a artistas referentes de la música de raíz folclórica como Silvia Pacheco, Emilio Morales, Noelia Tula y Rafael Toledo, quienes interpretaron diversas composiciones emblemáticas del cancionero nativo local como “Flor del Cardón”, “Fray Mamerto Esquiú”, “Zamba de los Mineros”, la cueca “Recuerdos de Mis Valles” y “Belén en los Carnavales” para rendir tributo a la excelencia de este Festival, el paisaje catamarqueño, a la imagen de la Virgen del Valle y al ilustre fraile, recientemente declarado beato por el Vaticano. Para finalizar, todas estas exquisitas voces se unieron para entonar “Catamarca, Cuna del Poncho”, canción emblema del festival.

La muestra contó con la danza y el color que propuso el siempre destacado Ballet Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca dirigido por el profesor Carlos José Desanti, con el aporte de sobresalientes músicos como Leonardo Eschmuller, Luis Bazán, Miguel Zaffaroni, Juan Ignacio Molina, Tomás Maldonado y Ariel Fernández. También se sumó el aporte de diferentes recitados en la voz del reconocido locutor José “Cacho” Serra y al arte audiovisual de Esteban Cabrera.

La programación continuó con el cantautor Diego Marioni, quien presentó parte de un proyecto en gestión denominado “El Camino”, con el que homenajeó a “Paco” Carrizo con la chacarera “La de Paquito”, y aquellos diferentes personajes ilustres y desconocidos de esta provincia a través de una zamba titulada “De Azahar La Nostalgia”. La puesta en escena incluyó la canción “Almamonte” en ritmo de gato y un cierre con el tema “De no callar el silencio”, con el aporte de los músicos Emiliano Tula y Abrahán Giménez.

Luego fue el momento de la delegación artística de Pomán, que mostró -a través de un material audiovisual- el talento de sus músicos y bailarines para contar que por aquellas tierras tuvo origen la emblemática chaya, fiesta del carnaval ancestral.

La conducción y locución de la jornada de apertura estuvo a cargo de las icónicas voces de Mariana Ventrice, Jorge Álvarez y Víctor Acesol. A su turno, el aerofonista Juan Ignacio Molina, expuso una compacta y sólida actuación que le permitió demostrar su plena vigencia y porqué fue elegido artista Consagración en la edición del año 2013 del Poncho. A través de un trabajo que supo amalgamar talento, pasión y bellas melodías que surgieron de los clásicos instrumentos de viento típico en este artista, se destacaron temas como “Tu Silencio” y “Vuelta Entera”, entre otros.

Con caja coplera en mano, Leticia Aranda le cantó su tierra natal: Pomán. Coplas y algunas otras canciones como “Consuelo de Amor Lejano” y “Un Olor a Jarilla Mojada” le permitió a la joven pero experimentada artista dejar su inalterable sello sobre el principal escenario folclórico catamarcano. “Es un regalo de la vida y la tierra el poder estar en este hermoso escenario?”, expresó para luego concluir con “Atizando el Fuego”.

La delegación de Fray Mamerto Esquiú acertó en su iniciativa y rindió un más que merecido y oportuno tributo a su hijo ilustre: Mamerto de la Ascensión Esquiú. Una producción que supo mostrar y enaltecer distintos momentos y espacios de la vida del franciscano, político y escritor con la participación especial del cantor Cololo Macedo y bailarines de esa jurisdicción.

Con su clásica propuesta folclórica, Rodrigo “Pacha” Varela fue el encargado de mantener el clima festivalero y para ello apeló a canciones de su último trabajo discográfico “Esa Sombra Gris”. El trovador chacarero -que estuvo acompañado por los músicos Juan Manuel Pacho Rodríguez, Franco Zarate, Rodrigo Morales y Ever Barros- mostró su fuerza y su característica voz al interpretar temas como “Cuando Vuelvo a Catamarca”, “Gustito a Fogón”, el corte principal de su placa “Esa Sombra Gris” y cerró con “Juntito al Fogón”, ratificando de esta manera por qué es uno de los artistas más querido por el público catamarqueño.

Oscar “El Bomba” Contreras fue el encargado de aportar la cuota de humor, demostrando esa capacidad artística que lo llevó a instalarse hace varios años en la ciudad de Córdoba y que le permite trabajar con marcado éxito fronteras afuera. Risueñas anécdotas vinculadas al Poncho y a la actual cotidianeidad relacionada a la época en pandemia fueron la base de sus humoradas. Con la simpleza de siempre, le sacó una sonrisa a todos.

La propuesta tanguera llegó de la mano del maestro Luis Castellano, quien dejó en claro su pasión por la música popular y su amor hacía el bandoneón, ese instrumento que lo acompañó a lo largo de una consagrada trayectoria de más de seis décadas. Con la participación especial de la joven cantante Lucía Bulacios interpretó versiones inolvidables de grandes clásicos del ritmo del 2x4, otorgándole un brillo especial al espectáculo con un tango en su máxima expresión.

Por su parte, la joven intérprete Noelia Tula le brindó un sentido homenaje a los verdaderos hacedores del festival como son los artesanos y, en especial a los tejedores, a través de la figura de la tinogasteña Aldacira Flores. En este marco, interpretó temas como “Aldacira” y “En tus ojos”, para concluir con un popurrí de composiciones perteneciente al cancionero latinoamericano y exponer, de esta manera, su permanente crecimiento artístico.

El cierre de la primera luna festivalera estuvo a cargo de Catamarca Tres, que regresó al Escenario Mayor para plasmar un repertorio que incluyó diferentes clásicos de su carrera. Héctor Nene Morales y Amado Narváez, con el aporte de Ismael Morales, Anabella Maldonado y del joven cantor pomanisto Damián Romero, demostraron su eterna vigencia y aportaron aquellas canciones como “Zambas de Las Juntas”, “Maravillas de la Virgen”, “Camino al Rodeo”, “La Malagueña” y “Volver a Amar” que le supieron dar una inalterable identidad a un conjunto que forma parte de la historia del folclore catamarcano.

De esta manera, cerró una noche mágica y llena de esplendor que mostró al país y al mundo apenas una parte de la rica historia del Poncho, ese sello nacional que identifica a Catamarca.

La programación completa: https://bit.ly/ProgramacionPonchoVirtual