Gremios califican de burla para los docentes la cifra acordada en paritarias

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, encabezó a fines de la semana pasada la reunión en la que se aprobó, por unanimidad, la continuidad del pago de una suma extraordinaria a cuenta del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), de 4.840 pesos por cargo. Esto será abonado en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 1.210 pesos cada una y la primera corresponderá a julio. La novedad, aunque generó impacto entre los docentes, la cifra no fue bien recibida y fue calificada de “burla”.

La resolución, que fue acordada por CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET en conjunto con las 24 jurisdicciones educativas del país, ya tuvo repercusión en nuestra provincia. Tanto ATECA como SUTECA plantearon a Diario LA UNIÓN, que la cifra es insuficiente en relación a la dedicación y aporte que hizo el docente durante el tiempo de cuarentena. Juan Godoy, primero, recordó que lo acordado el viernes “es lo que por ley corresponde como (FONID)”. Ante esto, el gremio puntualizó que esta cifra, que ahora ofrece el Ministerio de Educación de la Nación, es parte de una conquista de la CTERA, tras los tres años de ayuno de la Carpa Blanca. En tanto, Jorge Molas, de ATECA, fue más allá y sentenció: “El aumento que ofreció el Gobierno y que los gremios aceptaron es una burla para los docentes. Es prácticamente nada”.

El secretario adjunto de ATECA agregó, en cuanto a la relación de la cifra acordada y lo hecho por los maestros durante estos meses de cuarentena, que aquella no pone valor la entrega. Es por eso que Molas indicó: “Esto es no valorar su sacrificio, dedicación y el aporte que hizo el docente en esta circunstancia de pandemia con las clases virtuales. Es una vergüenza lo ofrecido y que a nivel Nación se acepte esto, que es nada para el maestro”. Respecto de esto, Godoy apuntó: “El salario docente viene sufriendo una merma significativa en relación a la inflación mensual. En lo que va del 2020, más las subas de los precios, que realmente no se cuidaron, hoy nuestro salario está por debajo de la línea de pobreza”.

Por último, el sindicalista de ATECA dejó una línea para la dirigencia nacional y se mostró sorprendido por la aceptación de esta propuesta nacional.

Paritarias docentes

SUTECA aprovechó lo sucedido a nivel nacional para reiterar el pedido de paritarias locales, recordando que esta instancia se suspendió el 2 de marzo, tras el paro de 24 hs y la conciliación obligatoria dictada por Inspección Laboral. “Si no hay paritarias, no sabemos si volvemos”, dijo Godoy, sin olvidar todo lo pendiente en cuanto al protocolo de regreso a clases. Sobre esto, el sindicalista informó que el ministro Francisco Gordillo le comentó a la Intersindical Docente que se trabaja en la puesta en condiciones de 19 escuelas y que, para la última semana de agosto o primera de septiembre, se podría comenzar con un protocolo provincial, respetando las realidades locales.