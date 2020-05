Gremios docentes continúan manifestando su inconformidad y se declaran en alerta

En la jornada del miércoles, el gobernador Jalil presentó a los gremios la idea de una reformulación profunda en el sistema educativo, que tiene como base que tanto docentes y alumnos asistan a las escuelas de su barrio. Ayer, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECA) y SIDCa hicieron pública su preocupación por esta propuesta. Mario Sánchez, titular de ATECA, comentó su preocupación e indicó “es imposible que un docente trabaje en una sola escuela con la carga horaria que tiene, más allá que se diga que estaría asegurado”. Seguidamente, el gremialista llamó al Ejecutivo provincial a que “no avasalle los derechos adquiridos que tiene la docencia catamarqueña”.

Así como SUTECA, UDA y Sadop, que ayer manifestaron su preocupación, el gremio que nuclea a un importante sector de la docencia catamarqueña consideró que la reforma “pone en alerta a toda la docencia y toda determinación que se tome, ATECA va a ser en conceso”. Seguidamente, Sánchez apuntó “hay que tener cuidado y evitar que salgan decretos contra los derechos que tienen los docentes”. Sánchez advirtió que la reforma beneficiaría a los profesores que hoy no son titulares y no cuentan con un cargo y consideró que “tampoco es que haya tantos suplentes en remplazo de otros docentes”.

Al igual que SUTECA, ATECA cree que la reforma es oportuna, pero advierte que las formas y los procederes son los que los ponen en alerta. “Este cambio en el Estatuto Docente no es aceptado del modo que se quiere realizar. Hay situaciones en lo normal que se puede mejorar y actualizarse, pero más allá de esos puntos, se debe respetar por las autoridades de turno”, finalizó el gremialista.

Guillamondegui y Sánchez marcaron sus posturas sobre la reforma y la propuesta gubernamental.



“Ahorrar en el boleto gratuito”

También opinó sobre este tema el secretario general del SIDCa, Sergio Guillamondegui, quien cuestionó algunas de las modificaciones que se quieren plantear. Es así que para este gremio en la base de la propuesta está lo económico. “La idea que los chicos vayan a la escuela de su barrio es con el propósito de ahorrar en el boleto gratuito”, apuntó Guillamondegui, quien destacó el derecho de los padres a elegir el establecimiento que educará a sus hijos. Sobre la reunión del miércoles, el gremialista comentó que las autoridades les aseguraron que los derechos adquiridos por los docentes no iban a verse afectados.