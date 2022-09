Gremios reclamaron por el descuento del día paro y hubo contra oferta de aumento salarial

Un nuevo capítulo se inició en el conflicto entre el Ministerio de Educación y los gremios docentes, tras una paritaria que no pudo consensuar y definir temas salariales y aún menos los pedagógicos. Abierta la instancia de medidas de fuerza, que estaban anunciadas para el pasado 29 y 30 de agosto, justamente por no haber encontrado acuerdos, otra vez se interpuso un espacio de conciliación obligatoria. El primer encuentro se desarrolló este lunes en en el auditórium de la cartera educativa en el CAPE y las evaluaciones no son prometedoras.

Sin demasiados acuerdos y con nuevas promesas se encontraron tanto los gremios, como el director de la DIL y la Ministra de Educación con algunos miembros de su gabinete. En el centro del debate y como era de prever, estuvo lo salarial y lo pedagógico en cuanto a la implementación de la Jornada Completa.

No obstante esto, el primero de los reclamos de las entidades sindicales fue justamente lo referido al paro. Primero en cuanto a la fecha y horario de notificación de la conciliación obligatoria y luego sobre el descuento que todos apuntaron para que no corra en los salarios docentes. Recordemos que la medida de fuerza comenzaba el lunes 29 de agosto y el aviso de la conciliación, con variación de minutos, llegó a los gremios ese mismo día pasadas las 7.30 de la mañana, cuando ya la mayoría de los docentes no podían ser advertidos que el paro quedaba sin efecto.

Ante esto, no hubo una respuesta oficial en específico, por cuanto Diego Romero, director de Inspección Laboral les manifestó que “la notificación se cursó el lunes 29 de agosto a las 7 hs por vía email a todos los gremios”, dando a entender que este plazo era el que debía mediar.

Salarios y Jornada Completa

En cuanto a los temas centrales, los gremios accedieron a plantear una nueva contra oferta de aumento, para tratar de esta manera de allanar posiciones. Es así que según lo marcado por la representante de UDA, se ratificó el pedido del 40% pero sería ahora en dos partes. “Un 20% en Septiembre y el otro 20% en Octubre, con opción de una cláusula gatillo en ese mismo mes”.

En cuanto a la Jornada Completa, el único avance de valor es que finalmente el Ministerio de Educación hizo entrega del ante proyecto y ahora será el turno de los gremios de analizarlo y hacer las observaciones. De momento, algunas de ellas se manifestaron en la reunión y son parte de las preocupaciones ya marcadas en la instancia de paritaria. Por caso está lo de la incompatilidad horaria de los maestros de materias especiales y lo que es aún más grave, es este mismo caso pero con los docentes con dos cargos titulares.

Evaluación

A la hora de evaluar el encuentro, Juan Godoy indicó a La Unión que “una vez más es más de lo mismo y por lo tanto, es nada”. Consideró el secretario general de SUTECA que la “estrategia es espiral” , por cuanto por los plazos, la definición de esta instancia de conciliación se extenderá hasta finales de octubre, lo que dejará a los gremios en las puertas del final del ciclo lectivo. A pesar de esto destacó en cuanto a lo de la Jornada Completa, que “ahora se va a saber si van todas las escuelas o algunas, para de esta manera definir cómo se va a garantizar el pago por jornada completa o extendida, porque eso hasta el momento no lo tienen resuelto”.

El próximo encuentro fue marcado para el jueves 15 de septiembre, también a las 10 y en el mismo auditórium del Ministerio de Educación.