Habilitaron el acceso al Balcón del Pissis tras una semana de cierre

La Municipalidad de Fiambalá informó que quedó habilitado el acceso al Balcón del Pissis y las Lagunas Altoandinas, luego de permanecer cerrado durante toda la semana debido a la presencia de nieve y viento blanco.

La apertura representa una noticia esperada por los prestadores turísticos de la zona, ya que durante este fin de semana largo se registra un nivel elevado de reservas hoteleras y muchos visitantes esperan conocer estos atractivos de la cordillera catamarqueña.

Desde la comuna recomendaron realizar el ascenso hasta las 9:00 y recordaron que el ingreso estará sujeto a los controles correspondientes en el Puesto de Control del kilómetro 0.

Controles para ingresar al Balcón del Pissis

La habilitación alcanza a los vehículos que cumplan con los requisitos vigentes. Durante los días de cierre, las autoridades provinciales y municipales habían dispuesto extremar los controles debido a las condiciones climáticas adversas en la zona de alta montaña.

Si bien el acceso fue reabierto, los visitantes deberán respetar las indicaciones del personal de control y las recomendaciones establecidas para realizar el recorrido.

La posibilidad de volver a visitar el Balcón del Pissis y las Lagunas Altoandinas permitirá retomar una de las excursiones más esperadas por los turistas que eligieron Fiambalá durante el fin de semana largo.

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