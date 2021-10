Hay mucho interés en los créditos de CAPRESCA para el turismo

En sintonía con los buenos resultados que el turismo dejó en la provincia este fin de semana, Roberto Brunello alentó a quienes quieran emprender en el área, ya que produciría incrementos en este tipo de servicios.

El ministro de Cultura y Turismo de la provincia dijo que hay una línea de créditos en la Caja de Créditos y Prestaciones Catamarca (CAPRESCA), donde un emprendedor puede presentar un proyecto y desde el equipo técnico se lo analiza para constatar la viabilidad del mismo.

“Yo no dejo de mirar los proyectos que hay, si son viable, si no lo son, porque no podemos autorizar un proyecto que el de día de mañana no sea viable porque estaríamos perjudicando a esa persona”, sostuvo Brunello y agregó que "hay mucho interés en estos créditos".

En este sentido, el titular de la cartera de Turismo aseguró que desde el Ministerio están dispuestos a ayudar y explicar cuáles son las vías que deben manejar quienes deseen solicitar uno de estos créditos, que presentan un año de gracia.

Asimismo, destacó la importancia de los emprendimientos turísticos que aportarían mayores ingresos para el turismo. Entre ellos, hay proyectos gastronómicos, de alojamiento y de traslado terrestre, que apuntan a las visitas guiadas.

Brunello también remarcó que son créditos accesibles, ya que cuentan con un año de gracia y las garantías no serían tan estrictas como las requeridas por otros préstamos. “Creo que es para analizarlo”, concluyó el ministro.