Homenaje: los restos de Fray Mario Fuenzalida serán trasladados a Piedra Blanca

Este miércoles 14 de octubre, a las 10, se llevará a cabo la ceremonia de reinhumación de los restos mortales del Fray Mario Rubén Fuenzalida, OFM, en el cementerio de Piedra Blanca,. La convocatoria invita a la comunidad a participar de este momento destinado a honrar su memoria y acompañar el traslado de sus restos.

La ceremonia representa una oportunidad para recordar la trayectoria de un sacerdote catamarqueño que hizo de la vocación misionera y del compromiso pastoral dos pilares fundamentales de su vida religiosa. Su recorrido estuvo marcado, además, por una dedicación especial a la figura de Fray Mamerto Esquiú, a quien tomó como modelo para el ejercicio de su ministerio sacerdotal.

La invitación a participar del encuentro busca reunir a quienes deseen expresar su gratitud por la tarea desarrollada por el religioso y acompañar este homenaje en un lugar estrechamente ligado a la memoria del ilustre franciscano.

Vocación franciscana y misionera

Fray Mario Rubén Fuenzalida fue un sacerdote catamarqueño, franciscano y misionero, perteneciente a la Provincia Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata, correspondiente a Argentina y Paraguay, dentro de la Orden de los Frailes Menores.

Su pertenencia a esta comunidad religiosa formó parte de una trayectoria orientada al servicio pastoral y al trabajo misionero. A lo largo de su vida, desarrolló tareas en ámbitos que reflejaron su compromiso con las personas y las comunidades a las que acompañó, entre ellas la Pastoral Carcelaria y las Comunidades Aborígenes.

Ese trabajo respondió a su sueño de ser misionero y constituyó una dimensión central de su ministerio. Su actividad no se limitó a la labor pastoral, sino que también estuvo acompañada por una dedicación intelectual y documental vinculada con la historia y el legado de una de las figuras religiosas más representativas de Catamarca: Fray Mamerto Esquiú.

Su compromiso con la causa de Esquiú

Uno de los aspectos más destacados de la trayectoria de Fray Mario Rubén Fuenzalida fue su participación en el impulso de la Causa de Beatificación de Fray Mamerto Esquiú. El sacerdote fue una de las personas que más trabajó para contribuir al avance de este proceso, al que dedicó esfuerzos y una parte importante de su producción escrita.

En ese camino, escribió libros y artículos sobre la vida del ilustre franciscano catamarqueño. Esos trabajos estuvieron orientados a abordar su figura y mantener presente su trayectoria, en consonancia con el compromiso que Fuenzalida asumió respecto de la causa.

La relación entre ambos religiosos también tuvo una dimensión personal y espiritual. Fray Mario tomó a Fray Mamerto Esquiú como modelo de su ministerio sacerdotal, una referencia que permite comprender la importancia que tuvo para él la vida del franciscano y el empeño que puso en contribuir al reconocimiento de su figura.

Por esa razón, el recuerdo de Fuenzalida está asociado tanto con su tarea misionera como con su dedicación a la causa de beatificación. Su labor en este ámbito constituye uno de los motivos centrales del reconocimiento expresado en la convocatoria a la ceremonia de reinhumación.

Su fallecimiento en Santiago del Estero

Fray Mario Rubén Fuenzalida falleció el 17 de agosto de 2020 en Santiago del Estero. Su muerte puso fin a una trayectoria sacerdotal caracterizada por el trabajo misionero, la atención pastoral y el esfuerzo por contribuir al avance de la Causa de Beatificación de Fray Mamerto Esquiú.

Años después de su fallecimiento, la ceremonia prevista en el cementerio de Piedra Blanca permitirá acompañar la reinhumación de sus restos mortales y renovar el reconocimiento hacia su figura. La convocatoria pone el acento en la gratitud por su incansable labor misionera y por el empeño que demostró en su trabajo relacionado con la causa de beatificación.