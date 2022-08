Hospital de Fiambalá: luego del derrame cloacal no hubo respuesta oficial y los afectados son los pacientes

La realidad de los centros de salud en el interior provincial es tan preocupante como la que se refiere del Hospital “San Juan Bautista”. Mientras en el nosocomio capitalino se denuncias serias deficiencias edilicias, que repercuten no solo en los pacientes sino también en los profesionales que trabajan a diario allí, similares situaciones se dan en los hospitales departamentales.

El último que salió a la luz, es el de Fiambalá, donde una psicóloga denunció vía redes sociales las lamentables condiciones en las que deben trabajar y atender a los pacientes. Este uno de los temas que sostienen los profesionales a la hora de reclamar al Ministerio de Salud y al Ejecutivo provincial con las medidas de fuerza de las últimas semanas. No solo, así lo refieren, se piden mejoras salariales sino edilicias y laborales.

En el caso de la Zona Programática nº 10, a la que corresponde este nosocomio, las deudas son varias y se sostienen en el tiempo. Por caso, lo denunciado la semana pasada apunta primero a un derrame cloacal en un consultorio, que en este caso corresponde al que ocupa la Lic. Lorena Verón, quien es psicóloga y a quien destinaron ubicar su espacio de trabajo junto al baño del personal, en el fondo del edificio. Este derrame y otras situaciones similares vienen siendo reclamadas desde hace seis años y nunca fueron resueltas. Sobre este último episodio, que se viralizó por el video de la profesional comentando el terrible momento que tuvo que pasar, ella formalizó una nueva nota a la dirección del hospital reclamando.

La misma lleva su firma y la de otra profesional y podría tener la de muchos más, si no fuera que estos tienen temor a las represalias. “Tienen miedo pero acompañan en lo que reclamé”, dijo Verón a La Unión al comentar lo sucedido. Luego comentó que las autoridades, le indicaron que “de donde tiene que salir el presupuesto es de arriba (por el Ministerio de Salud) y hasta ahora no hay respuesta a la nota que hice” . En este punto Verón recordó, en cuanto al presupuesto del hospital, que ya hubo denuncias por falta de rendición de los gastos y de electrodomésticos que fueron comprados y nunca fueron instalados en el nosocomio. “Para nosotros, lo que se recibe como partida presupuestaria es muy poca”, sentenció.

Al detallar lo que está mal en el hospital detalló “hay deficiencias en la estructura y en los espacios. Yo estoy al fondo, al lado del baño. Este es un edificio viejo y mal estructurado. Hay fallas en el sistema eléctrico por lo obsoleto y esto provoca que los artefactos se quemen seguido, sobre todo ahora con el frío. Varias estufas pasaron por esto” .

Salud mental en riesgo

“Ojalá que esta vez nos escuchen. Esta es la primera vez que se visibiliza por los medios las condiciones en las que trabajamos. Y lo que filme es porque realmente ya no di más” , comentó con dolor. Y allí la psicóloga apunta a las consecuencias que este tipo de accidentes edilicios provocan en los pacientes, sobre todo en el área tan delicada en la que ella trabaja.