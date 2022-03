Conciliación obligatoria Hubo acuerdo: los gremios docentes aceptaron la propuesta salarial del Gobierno La respuesta de la Intersindical docente llegó luego de haber consultado a las bases. El Ejecutivo logró el acuerdo pero no fue por unanimidad. SUTECA no firmó por estar desacuerdo al no incluirse la renuncia de Analía de Ominetti.