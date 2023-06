IES: firmaron convenio para concursar Jefaturas y se confirmó el nombramiento de los becados

A casi un mes del primer encuentro, el Gobernador Raúl Jalil, junto a la ministra de Educación, Andrea Centurión, volvieron a reunirse con Rectores de los Institutos de Enseñanza Superior (IES) de Catamarca. En esta oportunidad se avanzó con el nombramiento de becados, el llamado a concurso de distintas jefaturas, entre otros que se habían dialogo en la reunión del mes de mayo.

Como avance, ene esta oportunidad el primer mandatario provicial confirmó que ya se firmó el decreto para autorizar el llamado a concurso de los cargos de jefaturas de los IES de la provincia (Jefatura de Grado, de Investigación, de Capacitación y de Alumnos). Vale recordar que en este caso, hacía 8 años que no se autorizaban estos concursos.

Becados

La ptra novedad de valor que se informó fue el relacionado con el personal becado que presta servicios en los IES, quienes en los próximos días tendrán el nombramiento para pasar a formar parte de la planta orgánica de cada instituto con contratos de empleo público. Esto regirá para aquellos beneficiarios que hasta el 31 de diciembre registren una antigüedad mínima de 5 años.

Además, se volvió a dialogar sobre la conformación del Consejo de Rectores y de la Comisión para trabajar con el Centro Tecnológico. Este Consejo tendrá la función de asesorar en problemáticas que haya en los IES, mientras que el Centro buscará elaborar acciones para mejorar la educación en el nivel superior.

Presentes y ausentes

De esta segunda reunión fueron parte los rectores del IES Santa María, Alfredo Llampa; del IES “Gobernador José Cubas”, Olga Burela; del IES “Clara J. Armstrong”, Robertina Mediavilla, funcionarios del Ministerio de Educación, otros rectores y autoridades.

En tanto, los gremios docentes deslizaron su malestar por no haber sido consultados o compartidos de estas definiciones. Así lo indicó SUTECA a La Unión marcando que “en lo que respecta al Nivel Terciario solamente tenemos conocimiento por trascendidos de nuestros afiliados. Desde lo institucional paritario, no hay participación ni información alguna desde el Ministerio de Educación”: Y en este punto marcaron que no hay nuevas reuniones de paritarias, porque de momento lo que se estaría trabajando es lo referido a las comisiones por el llamado a concursos de Supervisores y por la Reforma de Adultos.