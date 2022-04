IES "José Cubas": alumnos reclaman que Centurión pause el cambio de plan de estudio

El malestar de los estudiantes del IES “Gdor. José Cubas” tiene esta semana un nuevo capítulo. Luego de conocerse que el Ministerio de Educación oficializó la baja de 40 docentes, las derivaciones de este hecho no se demoraron.

Para protestar estaba prevista una sentada para la tarde del lunes pero se hizo presente el rector, Prof. Eugenio Cano y se genero una reunión donde el alumnado le planteó las "irregularidades" que vienen denunciando. Los puntos en conflicto están en el cambio de planes en el dictado de las carreras de Educación Inicial y Educación Primaria y en la matriculación que aún los bedeles no han registrado. Durante el encuentro de la tarde, los planteos fueron intensos y allí se solicitó la presencia de la titular de Educación, Andrea Centurión. Hay apuro de los alumnos autoconvocados porque temen que la inminente jubilación del rector, genere aún más inconvenientes en los tramites que están pendientes y porque el cambio del plan de estudio corre desde el 1°de Mayo y eso dejaría a un gran número en una situación riesgosa.

En diálogo con Diario La Unión, estudiantes adelantaron que no solo el impacto de esta medida aplica a las carreras antes mencionadas sino que también hay alumnos de Tecnología y Enfermería que presentaron trabajos y que los mismos no fueron registrados administrativamente. Apuntaron a Cano, quien no estaría supervisando estas labores. “La bedel no está matriculando y están teniendo problemas. No así con la bedel de Primaria e Inicial”, acotaron.

“El rector se jubila el día viernes, que es lo que nos enteramos hoy y esto es todo un tema. Porque parece que él ya lo sabía y lo venía planeando a esto. Y nos enteramos, por los docentes, que no hizo un Consejo Consultivo previo a todos estos cambios y bajas que hizo, que era lo que correspondía”, adelantaron con preocupación.