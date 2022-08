Incendio en escuela de Fiambalá: padres vuelven a cortar ruta ante la falta de solución

Cansados y sintiéndose burlados, los padres y tutores de los alumnos de la Escuela N° 104 del B° Pampa Blanca, en Fiambalá reanudan la protesta, porque luego de quince días del incendio en un aula aún no tienen respuestas y menos soluciones. Es por esto que decidieron realizan cortar la Ruta Nacional N° 60, esto en el ingreso sur de la localidad.

Aducen que la última promesa que se les formuló indicaba que este martes pasado se iba a trabajar en la institución con el cambio de una parte del sistema eléctrico, lo que no se concretó y ni siquiera les dieron razones de porqué no fueron a realizar el trabajo. Ahora y sabiendo que el tiempo corre y los menores sigue sin clases, apuran una respuesta desde Educación con esta manifestación. En cuanto al corte, el mismo está impactando en el flujo de ingreso, sobre todo de turísticas.

Los padres anunciaron, según indicaron medios fiambalenses, que van a continuar con las medidas hasta que desde el Ministerio de Educación brinden una solución concreta y no más promesas. Asimismo, indicaron que no están de acuerdo con la opción de la virtualidad para continuar con las clases porque la mayoría de los padres no cuentan co los recursos necesarios, especialmente de conectividad e internet.

En tanto, se conoce que varias escuelas del distrito de Fiambalá se encuentran con serios problemas de diferentes tipos y hasta el momento desde la cartera de educación no se brinda ninguna solución. “De no ser por la ayuda y asistencia que brinda el municipio de Fiambalá, la mayoría de los establecimientos educativos no podrían estar funcionando”, dijeron.

Recordemos que el establecimiento que es ahora motivo de la protesta sufrió un incendio en una de sus aulas, lo que en el momento causó pánico en los menores y alerta en los docentes y padres.