Incendio en El Portezuelo: con el clima adverso, ya se consumieron 4 hectáreas

Luego del incendio camino a El Rodeo, con las consecuencias sabidas en el medio ambiente y en dos de los organismos que encabezaron el operativo, esto por el pedido de renuncia al Comisario Martín Castelli, las nuevas autoridades de la Brigada de Incendios Forestales, se muestran ante el nuevo siniestro desatado en las últimas horas en el departamento Valle Viejo.

Según esta institución, que no precisa cuándo comenzó el fuego, aunque desde la zona de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, desde el viernes ya se visualizaban columnas de humo en cerro Ancasti, indicó mediante un posteo en la página oficial que el mismo está ubicado en la zona serrana del departamento chacarero, más precisamente al noroeste de El Portezuelo. Se precisa que en el lugar se realizan trabajos de monitoreo satelital y en terreno y que por lo tanto, el siniestro se mantiene activo.

Luego añade la Brigada que ahora está a cargo del licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo Eduardo Damián López, que “dadas las condiciones meteorológicas adversas que no permiten el ingreso de brigadistas y medios aéreos para el ataque del mismo, se transmite tranquilidad a la sociedad porque en el lugar no hay riesgo de viviendas o puestos que puedan verse afectados. Estaremos atento a que las condiciones mejoren para poder realizar nuestro trabajo de forma segura”. nuestro trabajo de forma segura”.

Acotaron que la vegetación afectada es combustible vegetal mediano, en su mayoría chaguares. Y allí marcan que por ser este el material combustible que se está quemando, que se “continuara desprendiendo mucho humo a pesar de que la superficie afectada por el momento no supera las 4 hectáreas”.

Indican que los pronósticos meteorológicos no son favorables tampoco para este martes, ya que se esperan ráfagas de viento desde el sector Noreste, las que serán más intensas que las de este sábado y este domingo. A esto se va a sumar que la temperatura seguirá en ascenso y los valores son muy bajos de la humedad.

El clima

Tanto para poder sofocar este siniestro, como para evitar otros similares, el SMN adelanta que el pronóstico no es alentador ni será de ayuda. Tanto para este lunes y martes, las jornadas estarán marcadas por la presencia del viento. Este soplará con intensidad en el comienzo de la semana desde la madrugada y hasta el final del día, con ráfagas del Norte que llegarán que se mantendrán constantes en los 59 km/h. A esto se suma una máxima de 32°.

Para el martes, el calor va en aumento y se anuncia una máxima de 36° y más del Innombrable, aunque soplando del Norte, dirá presente durante la madrugada y la mañana, para luego mantenerse en calma. El miércoles desciende a 27° la temperatura y el viento sigue marcando presente pero ya desde el Sur.