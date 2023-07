Inspección sorpresa Infracción en un Pago Fácil en Catamarca "Imaginate no pagar los extras que otros te cobran... ¡Ahora hacelo realidad! Pasá por nuestros locales y pagá todas tus facturas sin ningún costo adicional." Esto anuncia la entidad en su página oficial, pero se ve que no todas las sucursales no cumplen con esta política.