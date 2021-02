Inicia la inscripción a carreras de arte y comunicación del ISAC

El Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC) informó que desde el 22 de febrero estarán abiertas las inscripciones para su oferta de Profesorados Artísticos y Tecnicaturas vinculadas al campo de la Comunicación para el año académico 2021.

La oferta académica de ISAC, con 25 años de trayectoria en la educación superior de Catamarca, incluye la Tecnicatura en Comunicación Social orientada el Desarrollo Local, Tecnicatura en Producción y Dirección de Radio y Televisión; Tecnicatura en Gestión Sociocultural, Locución Integral y Tecnicatura de Bienes Culturales en Artes Visuales. A esto se suman los profesorados artísticos en Teatro, Música, Artes Visuales y Danza.

Tanto las Tecnicaturas como los Profesorados se pueden cursar de forma totalmente gratuita y otorgan títulos con validez nacional que habilitan a trabajar en instituciones públicas, privadas y en la autogestión y, en el caso de los profesorados, en la educación formal y no formal en sus distintos niveles y modalidades.

La oferta académica

Tecnicatura en Comunicación Social. La carrera asume un enfoque basado en la comunicación entendida como herramienta y estrategia de desarrollo comunitario y habilita a sus egresados para desempeñarse en el sector público y privado, en el sistema de medios y espacios de comunicación institucional y comunitaria.

La propuesta de enseñanza se organiza en base a talleres, seminarios y prácticas profesionalizantes orientadas a la elaboración de piezas comunicativas en medios escritos y audiovisuales. El ISAC cuenta con diversos convenios con entidades oficiales y medios de comunicación a fin de facilitar experiencias de aprendizajes y prácticas por parte de los alumnos de la carrera. Duración 3 años. Turnos mañana y tarde.

Tecnicatura en Gestión Sociocultural. Centra su formación en el diseño, gestión, ejecución y evaluación de proyectos socioculturales que tiendan a satisfacer demandas, intereses y necesidades de los colectivos sociales en donde el egresado se desempeñe profesionalmente.

El técnico en Gestión Sociocultural estará capacitado para desarrollar sus tareas en organismos e instancias del ámbito estatal, privado y de la sociedad civil, promoviendo acciones y proyectos en los sectores de intervención social, turismo, actividades recreativas y culturales, en las áreas de programación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de acciones, proyectos y programas socioculturales. Duración 3 años. Turno Tarde.

Carrera de Productor y Director para Radio y Televisión. Con el respaldo y aval del ISER, la carrera forma realizadores integrales de productos multimediales en un campo de demandas emergentes que requieren para su abordaje un saber experto y calificado.

Sus egresados están capacitados para realizar y dirigir producciones audiovisuales de distintos géneros con criterios de calidad comunicacional, técnica y artística. Duración 3 años. Turno tarde.

Carrera de Locutor Integral. También con título del ISER, la carrera se propone formar y capacitar a los futuros profesionales de los medios de comunicación para que puedan desempeñarse con solidez en el dinámico escenario de los medios de comunicación y, al mismo tiempo, promover proyectos propios.

Los locutores utilizan la voz como una herramienta fundamental de expresión, por lo que se promueve una formación integral que articula su buen uso con una sólida formación cultural. Duración 3 años. Turno Tarde.

Tecnicatura de Bienes Culturales en Artes Visuales: Se trata de una oferta técnica única en la provincia que apunta a la actividad productiva del oficio de las artes visuales, enfocada en su desarrollo cultural y económico. Contempla especialización en las disciplinas de Cerámica, Textiles, Pintura, Escultura y Grabado. Duración 3 años. Turno Tarde.

Los Profesorados

Los profesorados tienen una duración de 4 años, y en su sólida formación y trayectoria incluyen prácticas en distintas instituciones educativas. La titulación, de validez nacional, habilita a dar clases en educación formal y no formal; en la modalidad artística y en los niveles inicial, primario, secundario y especial. Los Profesorados en Artes Visuales, Música y Danza pueden cursarse en turnos mañana y tarde. Mientras que el Profesorado de Teatro, solamente por la tarde.

Artes Visuales. El egresado del Profesorado de Artes Visuales se podrá desempeñar en la enseñanza de los distintos lenguajes de las artes visuales: dibujo, pintura, escultura, fotografía, cerámica, grabado, etc. Y además será capaz de producir en su disciplina, sintiendo y experimentando el hecho artístico para poder transmitirlo no solo desde lo conceptual sino también desde lo empírico.

Música. El egresado del Profesorado de Música es un profesional con capacidad para desarrollar una práctica pedagógica de mediación cultural en los espacios formales y no formales del ámbito educativo, contextualizando el proceso de enseñanza- aprendizaje y permitiendo a los alumnos apropiarse de manera óptima de una praxis musical en un contexto actual en el cual prima la diversidad.

Teatro. El egresado del Profesorado de Teatro estará capacitado para dar clases de Teatro en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo formal; y en las distintas modalidades de la educación no formal. También será capaz de diseñar y gestionar proyectos educativo-teatrales facilitadores de procesos de cambio en la comunidad, en interrelación con sus diversos actores; y desarrollar investigación artístico-pedagógica en el marco de la práctica teatral.

Danza. Quien egrese del Profesorado en Danza lo hará con competencias y habilidades relativas al rol y función del profesional docente y, al mismo tiempo, al dominio del lenguaje de la danza, desde lo conceptual y experiencial.

Para mayor información, los interesados pueden acercarse al ISAC o consultar los planes de estudio de las distintas carreras en el sitio www.isac.cat.infd.edu.ar.

Cómo Inscribirse

El proceso de inscripción es gratuito y se llevará adelante desde el lunes 22 de febrero al 3 de marzo del corriente año, en el horario de 8:30 a 11:30 y de 15:30 a 19:30 Hs en la sede de la Institución, en San Martín y av. Alem (ingreso por rejas grises de Alem)

Requisitos:

? Fotocopia de DNI (ambos lados)

? Fotocopia de partida de nacimiento.

? Titulo secundario o constancia de finalización de estudios. (Consideración extraordinaria para egresados 2020 en proceso de instancia de acompañamiento)

? 2 fotos 4x4.

? 1 carpeta colgante.

? Constancia de inscripción del SIU Guaraní, a través del siguiente link: http://guarani.catamarca.edu.ar:8080/preinscripcion/ies/?__o=

? Estudio de Laringoscopia (Solamente deberán cumplir con este requisito los estudiantes ingresantes a la carrera de Locutor Integral para Radio y Televisión y podrá ser presentado hasta el 26 de marzo).

? Formulario de Matriculación completo (puede descárgalo a través del siguiente enlace): http://bit.ly/MatriculacionISAC

? Ficha de inscripción (según la carrera que desee cursar, descargue el formulario que corresponda):

Profesorado de Artes Visuales

https://drive.google.com/file/d/1BsAkAYmsnN4DZnXXLTcwGAvKXTLa3YIR/view?usp=sharing

Profesorado de Música:

https://drive.google.com/file/d/1s9tl0OfjJLGQbccwda_RyKIs2oQ85PEG/view

Profesorado de Teatro:

https://drive.google.com/file/d/1sFz4jIPMDNrlnblw_Rek0pMRJby5ZObC/view?usp=sharing

Profesorado de Danza:

https://drive.google.com/file/d/1IJ_Vy8KSRVCuCyPs1fGz0Kj2NJX3xPhE/view?usp=sharing

Tecnicatura Superior en Gestión Sociocultural

https://drive.google.com/file/d/1JjZE3o0FUsoql-VCmUHltYOBVs19ycMD/view?usp=sharing

Tecnicatura Superior en Bienes Culturales de Artes Visuales

https://drive.google.com/file/d/1ewajS9zmc9jNjkXqfTdUwmDijpqlEcSO/view?usp=sharing

Tecnicatura Superior en Comunicación Social orientada al desarrollo local

https://drive.google.com/file/d/1dU2C7-Meb8hITSgWnJJQMZqRGIP9UGiR/view?usp=sharing

Locutor Integral para Radio y Televisión

https://drive.google.com/file/d/1hdzRlYrHtt5a2piuA7jStSevmfAprQEK/view?usp=sharing

Productor y Director para Radio y Televisión

https://drive.google.com/file/d/1X5Ff43VVAFywJw2bHCmMZrMD0xPupIi0/view?usp=sharing

Los mayores de 25 años, que no posean el nivel secundario completo, podrán inscribirse en las fechas indicadas y rendir el “Curso y Evaluación de Admisión para estudiantes mayores de 25 de edad con estudios secundarios incompletos” (Art.7 Ley Educación Superior). El curso se brindará los días 25 y 26 de marzo.

IMPORTANTE: Muy importante: se debe concurrir con la documentación requerida “completa”, con el tapabocas correspondiente y mantener el distanciamiento entre los asistentes, según el protocolo institucional vigente.