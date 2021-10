Iniciaron en la Provincia los foros preventivos de consumo de alcohol

La Secretaría de Salud Mental y Adicciones, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) dieron inicio ayer a los Foros Federales de Consensos y Acciones frente al Consumo Excesivo del Alcohol en la Provincia.

Estos Foros son una acción preventiva integral que consiste en promover estrategias colectivas de cuidado mediante espacios de diálogo intersectorial, y busca establecer acuerdos para desarrollar intervenciones que permitan reducir la tolerancia social frente al consumo de alcohol.

El primer foro se llevó a cabo con municipios del norte chico de Belén, San Fernando, La Puerta de San José, Hualfín y Pozo de Piedra.

Esta estrategia, que es un trabajo articulado entre la Provincia, los municipios y la SEDRONAR, está comprendida por cinco encuentros por Foro: el primer encuentro con autoridades de los poderes ejecutivos y legislativos, el segundo encuentro con organizaciones sociales de la comunidad, el tercero con comerciantes de cada localidad, un cuarto encuentro con las adolescencias y juventudes, y un quinto encuentro de planificación de trabajo.

Al respecto, la directora de Políticas de Prevención, Promoción y Abordajes Comunitarios en Salud Mental, Carmen Rodríguez, expresó que “el Foro cuenta con dos momentos de trabajo, el primero se concentra en la reflexión de cómo percibe cada uno, desde el lugar que ocupa, el problema del consumo de alcohol; y en el segundo se propone pensar la práctica de intervención preventiva de consumo de alcohol. En función de esos consensos que se van acordando en cada uno de los encuentros con diferentes actores, deviene el quinto encuentro en el que se realiza un plan de trabajo que pueda instalar una política pública en relación a la prevención de los consumos de alcohol”.

“Tenemos alarmas muy elevadas frente a cierto tipo de consumos, sobre todo cuando se trata de consumos ilegales, y no así frente a otros consumos naturalizados como el alcohol, y que constituye en nuestro país el primer problema de adicciones. No se trata de banalizar ningún consumo, porque cuando hablamos de menores siempre pensamos que un consumo es problemático, lo que sí proponemos es problematizar la mirada, lo que tiene que ver con que culturalmente está instalado el consumo y por eso no nos despierta alarmas”, remarcó Rodríguez.