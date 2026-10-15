Intensa nevada obligó a restringir nuevamente el acceso al Balcón del Pissis

El acceso al Balcón del Pissis volvió a quedar restringido este jueves 15 de octubre como consecuencia de una intensa nevada que superó las previsiones meteorológicas y complicó las condiciones de circulación en la alta montaña catamarqueña. El fenómeno obligó a interrumpir el ingreso al sector y a solicitar que las personas que ya se encontraban en la montaña emprendieran el regreso.

La medida se adoptó después de que el acceso fuera habilitado por el Ministerio de Seguridad de Catamarca y la Municipalidad de Fiambalá. Sin embargo, la autorización inicial tuvo una duración limitada: solo algunas camionetas lograron ingresar al área entre las 7 y las 9 de la mañana.

Posteriormente, ante el agravamiento de las condiciones climáticas, el personal apostado en el kilómetro cero impidió que nuevos vehículos continuaran hacia el Balcón del Pissis. La decisión respondió a las dificultades que comenzaban a presentarse en el camino, en un sector donde las condiciones meteorológicas pueden modificarse rápidamente y comprometer la circulación.

La restricción volvió a poner en primer plano las dificultades que pueden generar las nevadas en los recorridos de alta montaña. En este caso, el cambio de las condiciones durante las primeras horas del día llevó a modificar el esquema de acceso y a priorizar el retorno de quienes ya habían llegado a la zona.

Los visitantes debieron regresar

Además de impedir nuevos ingresos, los responsables del operativo solicitaron el regreso de las personas que ya se encontraban en la montaña. La indicación buscó evitar que los visitantes quedaran expuestos a un empeoramiento de las condiciones del camino y tuvieran dificultades para abandonar el sector.

Para comunicarse con quienes estaban en la zona, el personal recurrió a las antenas de conexión satelital Starlink. A través de este recurso, se procuró advertir sobre la situación meteorológica y transmitir la necesidad de regresar, con el objetivo de prevenir posibles incidentes.

La comunicación con los visitantes adquirió especial importancia debido a las características del lugar y a las dificultades que pueden surgir cuando la nieve se acumula sobre los caminos. Frente a ese escenario, el personal no solo dispuso el freno de nuevos ingresos, sino que también buscó informar a quienes ya habían iniciado la excursión para que tomaran conocimiento de los riesgos.

El procedimiento contempló, de este modo, dos medidas centrales: impedir que nuevos vehículos ingresaran al sector y solicitar el retorno de las personas que ya estaban en la montaña. Ambas decisiones estuvieron vinculadas con el deterioro de las condiciones climáticas y con la necesidad de evitar complicaciones durante la circulación.

Acumulación de nieve y fuertes vientos

Uno de los principales factores que motivaron la restricción fue la posibilidad de que la acumulación de nieve, combinada con los fuertes vientos característicos de la región, terminara obstruyendo el camino. Esa combinación podría dificultar tanto el avance de los vehículos como el regreso de los visitantes. Por esa razón, mantener habilitado el acceso en medio de una nevada intensa podía incrementar los riesgos para quienes se desplazaban por el área.

La situación meteorológica obligó a considerar no solamente las condiciones existentes en el momento de la intervención, sino también las posibles complicaciones que podían presentarse a medida que continuara el fenómeno. En la alta montaña, los cambios rápidos del tiempo pueden modificar las condiciones de circulación y volver más difícil completar un recorrido o regresar por el mismo camino.

Los prestadores turísticos reprogramaron sus excursiones

Ante las complicaciones climáticas, los prestadores turísticos comenzaron a regresar sin inconvenientes y a reorganizar las excursiones previstas. La restricción del acceso al Balcón del Pissis obligó a buscar una alternativa para mantener los recorridos sin avanzar hacia el sector afectado por la nevada.

La opción elegida fue la ruta del Paso Internacional San Francisco, conocida como el Camino de los Seismiles, que permite recorrer paisajes cordilleranos de la región.

De esta manera, los prestadores comenzaron a reprogramar sus actividades mediante un itinerario alternativo. La decisión permitió modificar la planificación de las excursiones frente a las dificultades registradas en el acceso al Balcón del Pissis, sin que se informaran inconvenientes durante el retorno de los operadores turísticos.