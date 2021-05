Jalil desestimó declarar esenciales al comercio y a la gastronomía y habrá más protestas

Por segundo día consecutivo, los comerciantes, propietarios de gimnasios y gastronómicos se manifestaron frente a la Casa de Gobierno reclamando por la reapertura de sus comercios e insistiendo que sus actividades deben ser declaradas esenciales.

Ante el nuevo reclamo, en esta ocasión un grupo de quienes encabezan el reclamo, lograron ser recibidos por el Gobernador de la provincia, y según infirmaron a Diario La Unión la entrevista se desarrolló hasta pasado el mediodía. Quienes lograron acceder a este contacto con el primer mandatario son representantes de Unión Comercial. Gastronómicos Unidos y comerciantes de barrios.

Al término de encuentro las expectativas de los manifestantes no fueron resueltas. Según indicaron, desde el Ejecutivo provincial se les anunció que existe una posibilidad de apertura pero se les dijo que esto será "paulatinamente". La definición de esto se conocerá el sábado, cuando las autoridades se reúnan otra vez para definir los pasos a seguir. Según lo informado por gastronómicos que dialogaron el Jalil y le expusieron su grave estado económico, el primer mandatario les contrapuso el "mal panorama" que atraviesa Catamarca y que aunque en los meses venideros "supuestamente llegan más vacunas estas estarán haciendo efecto en agosto y lo que se tiene que evitar es el rebrote de verano".

Aunque Jalil les confesó que los centros de salud están "al 90% de ocupación", los comerciantes le indicaron que ellos pueden abrir sus negocios respetando los protocolos, al tiempo que le reiteraron que ellos no son focos de contagio.

Molestia

Uno de los representantes de la gastronomía, según lo indicado a este diario tras reclamarle al Gobernador lo necesario de ser declarados esenciales además de reprocharle lo deficiente del plan de vacunación, indicó que por respuesta se les dijo que "se viene lo peor" de la pandemia para la provincia y en este punto les comentó sobre la cancelación de las cirugías para priorizar el oxígeno para los pacientes con Covid.

Uno de los momentos más fuertes del encuentro fue cuando se le cuestionó a Jalil que solo habilita "a sus amigos a trabajar y al resto no. Como es el caso de la obra privada y obra pública, como también a los talleres que hacen laburos para el gobierno y se cierran los talleres particulares". Por respuesta se les dijo que tanto la gastronomía como los comercios ya recibieron mucha ayuda oficial. Esto generó molestia, dado que los beneficios oficiales no llegan a todos los sectores, sobre todos los denominados comercios y bares chicos, que no llegan a calificar para los aportes del Ejecutivo.

Ante esto, según adelantaron, las protestas continuarán y el reclamo por la esencialidad, se mantendrá.