Joaquín Nahuel compartió galletitas en su colegio: "No tengo amigos, pero llevo igual"

Joaquín Nahuel, el niño que se hizo viral en Twitter por cocinar tortas, mostró a través de sus redes sociales la comida que llevó al colegio para la fiesta de fin de año. La sorpresa llegó con el mensaje que publicó "Joaco" junto con las imágenes.

En la primera foto que publicó antes de entrar al colegio, el pequeño de 10 años escribió contentó: "¡Me voy al cole! Hoy fiesta de fin de año, chauuu. Me llevo todo esto y abajo hay más jeje... ¡esto es para compartir!". Junto con esa primera imagen, Joaquín explicó que no tiene amigos en la escuela porque ninguno de sus compañeros le habla. "No tengo amigos, y mis compañeros no me hablan, ¡pero yo igual llevo!", escribió.

Sin embargo, el niño que es hincha fanático de Boca no se mostró para nada afligido: "¡Pero no me importa! Mis tortas, mis hermanos y ustedes son mis amigos. No se pongan mal, no es tan malo. Tengo mis mejores amigos que son mis hermanos, y amigos de todo el mundo", fue lo que respondió Joaquín.

Sus publicaciones en Twitter lograron una fuerte repercusión en sus seguidores (recibió más de 200 respuestas), que le consultaron por qué no le hablaban sus compañeros. Ante la duda, él respondió: "¡No sé! Pero no importa, mis tortas, mis hermanos y ustedes son mis amigos".

Antes de ingresar a la escuela, le envió un mensaje a todas las personas que lo siguen: "Bueno, ahora si me voy. Entro a las 10. ¡Contesto cuando salga del cole! Chauuuuuuu. Que tengan un lindo día".

Los mensajes que escribió Joaquín Nahuel en su cuenta de Twitter. (Foto: Twitter/@porquetendencia).

Cómo está la investigación que ordenó Aníbal Fernández por el ciberbullying que recibió Joaquín Nahuel

La semana pasada, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió al cruce de las personas que se burlaron en las redes sociales de Joaquín Nahuel, el nene de las tortas, que meses atrás comenzó a mostrar su pastelería en Twitter e Instagram.

"Ciber acoso a un menor. Como venimos presenciando, algunos personajes del mundillo que huele a rancio, se han dedicado a denostar al niño Joaquín Nahuel, quien como todo mal realizado, expresó su vocación de dedicarse a hacer tortas, o para ser más riguroso, a ser pastelero", escribió en su Twitter oficial.

Acto seguido, Fernández le solicitó a la Superintendencia de Investigaciones a través del área de lucha contra el Cibercrimen de la Policía Federal Argentina para que su División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia analice la situación.

Una vez detectado los autores del bullying, la División debe denunciar ante la empresa responsable de la administración de Twitter para América Latina para que hagan suya la queja y cumplan sus políticas anti bullying, con el agravante de que en este caso ha sido perpetrado contra un menor".