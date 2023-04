Jonás será trasladado este miércoles al Sanatorio Güemes, en Ciudad Autónoma

A poco más de permanecer una semana internado acusando un caso de fiebre y convulsiones, el menor de tres años, Jonás Szul será derivado desde el Hospital de Niños "Eva Períon" al Sanatorio Güemes, en CABA.

El traslado fue confirmado a la madre del niño quien tras conocer la noticia manifestó su satisfacción. La novedad llega luego de dos días de protestas y un insistente pedido de parte de familiares y amigos, quienes acompañaron el reclamo de Cielo, madre del menor.

Finalmente, la derivación de Jonás será no al Hospital Garrahan sino al Sanatorio Güemes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde continuará el tratamiento y se definirá con estudios más precisos que es lo que provoca su estado actual. La materialización del traslado se haría efectiva en las próximas horas a través del avión sanitario de la provincia. Familiares confirmaron a La Unión que el pequeño emprenderá viaje alrededor de las cinco de la mañana de este miércoles, dado que tiene asignado turno ingreso a las ocho de la mañana.

Luego el Hospital de Niños oficializó el traslado indicando que el mismo se concretará a primera hora del miércoles. Luego informó que este destino surgió tras "la negativa del Hospital Niño Jesús de Tucumán, Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y Hospital Garrahan de Buenos Aires, por no cumplir con criterio clínico de derivación". No obstante, esto, apuntaron que "atendiendo a la demanda de los padres del menor quienes solicitaban una segunda opinión médica, el Ministerio de Salud, a través de DiProMeSi, tramitó la derivación al Sanatorio Güemes".

Reclamo y queja

El cruce entre la madre de Jonás y la directiva del "Eva Perón" giró en torno no solo a otorgar o no la derivación sino al tratamiento y medicación que el niño estaba recibiendo. En este sentido Cielo, la madre del niño, declaró a La Unión "A mi hijo lo tienen sumamente dopado. Ya no saben qué más hacerle y él es una creatura que no se merece pasar por lo que está pasando". En cuanto a la dirección del hospital, denunció que "ella está mandando otro diagnóstico diciendo que tiene faringitis y laringitis, pero nada que ver. Lo que él tiene es epilepsia y un adenovirus y sobre eso no lo están tratando. Es más, en el detalle la directora ha puesto que lleva días sin medicación cuando en realidad a mi hijo lo tienen dormido desde el día uno de la internación".

Además de la demora en la definición del caso, lo que más le estaba preocupando a Cielo es el cambio que ha sufrido Jonás en los últimos días, porque además de volver a usar pañales, ya no se comunica con fluidez y no camina. "Si en una semana el quedó así, cómo va a quedar si se queda una semana más", comentó con preocupación.

Sin resonador magnético

Los estudios a los que debía someterse el menor de 3 años era una resonancia magnética de cerebro, pero el inconveniente que ese tipo de equipamiento no existe en centros de salud de la provincia. Allí radicó el otro punto de esta internación que derivó en reclamo con corte de calle.

La directora asistencial del Interzonal "Eva Perón", en declaraciones radiales defendió lo hecho por el centro de salud, acotando que él último estudio era el de la resonancia, el que tenía como fin descartar otras patologías neurológicas. "Por el momento esa aparatología no existe, ni en la parte estatal ni en la privada, para niños".