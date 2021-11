Jorge, el hombre desempleado que pesa 39 kilos, está a punto de ser desalojado con su familia

La dramática situación que visibilizamos desde Diario La Unión hace casi un mes y que tiene como protagonistas a Jorge Varela y su esposa Dayana, sigue sin tener solución. El hombre que se hizo conocer por su situación médica y social, por pesar casi 40 kilos con solo 32 años, sigue sin encontrar trabajo y a esto se suma que están a punto de desalojarlos de la casa que están alquilando.

El caso que tomó notoriedad y hasta impulsó el comentario de la oposición al indicar que "el capital político del Frente de Todos es la pobreza" , sigue a la fecha solo sumando promesas.

Dayana, comentó a este diario que la realidad es acuciante.

Siguen insistiendo con el IPV por la posibilidad de que este organismo se haga cargo del pago del alquiler de la casa donde viven con sus tres hijos pero, a pesar de la insistencia, no hay novedades. “Hace más de dos semanas que vengo pidiendo ayuda al IPV y al gobierno para que por favor me den una solución con la vivienda. Estamos sin trabajo ni una beca tenemos. Pagamos el alquiler con la Asignación y no nos alcanza para vivir”, relató la mujer con tristeza.

La familia Varela sigue esperando en el IPV

“Hace mucho que escucho promesas pero no me escuchan. Lamentablemente como elegimos o comer o pagar el alquiler, ya nos avisaron que nos van a desalojar por no tener para pagar el aumento de lo que debemos pagar”.