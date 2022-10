José Traverso aclaró sobre la propuesta del Ejecutivo y cruzó a los otros gremios: "no hay ninguna traición"

José Traverso, de ATE salud, aclaró sobre la últimas cuestiones sobre la reunión que se mantuvo la semana pasada en conciliación obligatoria y sobre la propuesta realizada por el Gobierno provincial. Algunos sectores de salud habían acusado de “traición” la aceptación de la propuesta del Ejecutivo.

Al respecto, Traverso aseguró, consultado por LA UNIÓN, que “No hay ninguna traición”. En este sentido explicó sobre la última llevada a cabo la semana pasada. "Lo que el gobierno ofrece, yo salgo a decir, y todo el cuerpo de delegados, que rechazamos eso. Lo curioso es que las clases más bajas, el grupo c y d, dijeron 'algo por favor´. Ahí se decidió en reunión en ministerio de salud, un grupo de compañeros de la maternidad, compañeros del San Juan Bautista, los no profesionales y gente del interior, decidimos aceptar y que en estos diez días corridos poder mejorar la propuesta salarial y los otros puntos.

“No hay ninguna traición de ningún tipo acá, es aceptar, por diez días, y esperar la respuesta del gobierno” remarcó y apuntó que contra las acusaciones de los gremios.

"Si Aprosca cree, o autoconvocados cree, que estoy traicionando, que sigan luchando. Nosotros no tenemos nada en contra de ellos. Son ellos los que están constantemente tirando piedra o pegando a ATE, cuando ATE no los está traicionando. Si creen que los estamos traicionando, que sigan solos, que sigan luchando, me parece genial. Pero acá está simple, los audios y notas están presentadas. Todo es transparente.” aseveró.

Por último, en cuanto a cómo continuará y si habrá reuniones con el Gobierno, Traverso aseguró que su propuesta fue que “por diez días se nos mejore todo” y señaló que si el Gobierno no acepta continuar negociando, volverán a las calles.