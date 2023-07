Joven catamarqueño expuso a un hombre que inventa enfermedades a su hijo para pedir plata

El coreógrafo y tiktoker catamarqueño, que los puedes encontrar en sus redes como @charlyjaimes_ ,expuso en a un hombre que pide plata o colaboraciones para afrontar la supuesta enfermedad de su hijo, y que según pudo comprobar por experiencia propia, “siempre le encuentra enfermedades diferentes” y ya

lo hace poco creíble.Charly relata cómo se encontraba en el Paseo General Navarro tomando mates con amigas, cuando el hombre apareció y fue increpado por una de ellas.“Hoy estuvimos con mi amiga Anahí en la plaza de La Alameda, y se acercó un hombre a pedirnos plata por su hijo. En todos lados lo encontramos a este señor y siempre le encuentra enfermedades diferentes al hijo. Hoy mi amiga se puso a discutir con él y tengo video”.

“¿Usted se acuerda de mí?” le pregunta ella. “Yo estaba con mis amigos y usted dijo que su hijo tenía apendicitis. Otro día dijo que tenía convulsiones. ¿Tanto le cuesta trabajar? Hace un montón que viene mintiendo. Si usted necesita trabajo me dice, pero no le ande mintiendo a la gente”, le reprochó.

La joven siguió encarando al hombre, quien intentaba explicar de forma poco convincente. “No ande mintiendo. Catorce veces me tiró una enfermedad distinta. Usted está pidiendo plata porque no quiere trabajar. Y está bien, es preferible que pida y no vaya a robar. Pero no esté mintiendo que su hijo tiene esa enfermedad”.

En el posteo, Charly aclaró que subió el video porque el hombre se retiró del lugar riéndose de ellos después de ser increpado.