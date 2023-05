Joven compartió el consejo que le cambió la vida, ayudándola a combatir la ansiedad

Una joven se volvió viral en TikTok tras compartir un video donde cuenta cuáles fueron los consejos que le dio su psicóloga para poder manejar la ansiedad. En el clip, la chica comienza contando cuáles eran sus preocupaciones constantes que la llevaron a hacer una interconsulta con la profesional: “Me encontré haciendo cosas y esperando siempre terminarlas para poder hacer lo que seguía en la lista. Me estaba pasando mucho que no podía disfrutar de ninguna de las actividades que hacía”.

Luego continuó: “¿Qué me dijo ella? Mi psicóloga trabajaba mucho con esa visión de hacerse consciente de lo que te pasa como primer paso a mejorar o hacer algo al respecto. Entonces me decía: cuando estás en un lugar y te das cuenta de que tu cabeza te está llevando para otro lado lo primero que tenés que hacer es volver al momento presente”. El video se hizo viral rápidamente. (Foto: TikTok).

“Lo importante es hacerse consciente y decir: “No, yo quiero volver al presente y disfrutar el momento que estoy viviendo ahora” y volver”, explicó la joven en el video.

En cuanto a esto, la usuaria de TikTok contó que para ella el consejo fue de gran ayuda y le sirvió para poder bajar un poco la ansiedad y conectar con el aquí y ahora. “Me intentaba concentrar en lo que estaba haciendo en el momento”, dijo. Según dice en el clip, su psicóloga le advirtió que al principio iba a sentir forzado el mecanismo, pero que con el tiempo, lo comenzaría a hacer de manera inconsciente, incorporándolo en su forma de ser.

“Hoy en día controlo la ansiedad y me funciona el consejo”, le contó muy motivada a sus seguidores. Finalmente concluyó: “Les dejo el dato, por si les sirve a todos los que son mentalmente ansiosos como yo”.