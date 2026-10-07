Jueves en la Feria del Libro: Sofía Calvo, Manuel Cantón y más música y cultura

La 18ª Feria del Libro de Catamarca continuará este jueves 8 de octubre con una extensa programación cultural en el Predio Ferial Catamarca, donde lectores, escritores, artistas, docentes, niños, jóvenes y público en general podrán acceder a una agenda que combinará literatura, patrimonio, música, teatro, cine, danza y distintas actividades participativas.

Entre las propuestas destacadas estarán las presentaciones de la psicóloga, escritora y comunicadora Sofía Calvo, quien llegará a la provincia para presentar La vida después de entender la ansiedad, y del escritor Manuel Cantón, que participará por primera vez de la Feria con su libro de cuentos Obsolescencia programada.

Ambas actividades se desarrollarán en el Auditorio 1. Cantón presentará su obra a las 20 horas, mientras que Calvo lo hará a las 21.

La Feria tendrá entrada libre y gratuita y continuará con los siguientes horarios generales:

Jueves 8 y viernes 9: de 9 a 13 y de 15 a 22.

de 9 a 13 y de 15 a 22. Sábado y domingo: de 15 a 22.

de 15 a 22. Más información: feriadellibro.catamarca.gob.ar.

Sofía Calvo y la ansiedad como punto de partida

A las 21 horas, Sofía Calvo presentará La vida después de entender la ansiedad, una obra que aborda el malestar cotidiano desde una perspectiva psicoanalítica.

La propuesta plantea revisar aquellas formas de ansiedad que muchas veces se incorporan a la vida cotidiana como si fueran normales. Desde ese enfoque, la autora propone una mirada que no apunta a eliminar la ansiedad ni a ofrecer soluciones mágicas. El objetivo, según la propuesta de la obra, es comprender qué expresa la ansiedad cuando se vuelve invasiva y abrir preguntas que permitan pensar otras formas de vivirla.

La presentación se desarrollará en el auditorio central de la Feria y será uno de los encuentros principales de la jornada.

Manuel Cantón llega por primera vez a la Feria

Una hora antes, a las 20, también en el Auditorio 1, Manuel Cantón presentará Obsolescencia programada.

El libro reúne seis relatos ambientados en distintos momentos de la historia argentina, desde fines del siglo XIX hasta comienzos del siglo XXI. Los cuentos combinan episodios históricos, situaciones insólitas, elementos de ciencia ficción y del cuento extraño. En ese recorrido, el archivo y las pequeñas historias aparecen como algunas de las principales fuentes de inspiración de la obra.

La presentación tendrá además el carácter de primera participación de Cantón en la Feria del Libro de Catamarca.

Pistún y la recuperación de la memoria gráfica

A las 16, en el Auditorio 1, la Hemeroteca Municipal de Catamarca Capital presentará Patrimonio en viñetas, un proyecto de digitalización de la obra gráfica de Roberto Candelario Rodríguez Aybar, conocido como Pistún.

El trabajo se concentra en las viñetas e ilustraciones publicadas por Pistún en el diario La Unión durante las décadas de 1960 y 1970. Patricia Saseta y Martín Musarra compartirán el proceso de recopilación de la colección, que permitirá recuperar, organizar y preservar materiales que hasta ahora se encontraban de manera fragmentaria.

La iniciativa se presenta como una forma de recuperar un conjunto de obras que forma parte de la memoria gráfica de Catamarca.

Mañana con literatura, educación y patrimonio

Desde las primeras horas del jueves, la programación se desplegará simultáneamente en los distintos espacios del Predio Ferial. A las 9, el Auditorio 1 tendrá la propuesta Recursos para la Accesibilidad para la lectura en personas ciegas y disminuidas visuales, de la Escuela de Educación Especial N° 998 Santa Lucía de Siracusa.

A la misma hora, en el Auditorio 3, Luis Antonio Palmeiro y Mariela Paula Olivari presentarán Autogestión Obrera. Una alternativa para distribuir la riqueza (o cómo sustituir a los saqueadores del pueblo).

También a las 9, el Espacio Talleres recibirá el monólogo ¿Para qué sirve el pasado? Arqueología sin delivery, a cargo del Lic. Leonardo Faryluk, de la Dirección de Antropología. En el Espacio Infantil se presentará el videojuego Guardianes de las Coplas, de las licenciadas María Gabriela Granizo y Gabriela Brouwer, de la Dirección de Patrimonio y Museos.

A las 9:30, el Auditorio 1 tendrá el Seminario de Danza Clásica del Provincia, mientras que en el Auditorio 2 se desarrollará el conversatorio Parte de nuestra herencia. Sobre actividades vitivinícolas y literatura, con la participación de Celia Sarquis, escritora, y Kurt Carrizo, maestro vinatero. A las 10, en el Auditorio 3, Gustavo Pisani, por Editorial Maíz Rojo, presentará Pasajes Nocturnos. En el Espacio Infantil estará Veniqueteleo, de Silvia Pérez.

A las 10:30, el Auditorio 1 recibirá a la Escuela Nº 23 Balcozna de Afuera con el Podcast Audiovisual Educativo y Comunitario. Capítulos de Chitu. En el Auditorio 2 se presentará el Registro del Patrimonio Cultural Catamarqueño: Patrimonio, Memoria y Territorio, a cargo de la Dirección de Patrimonio y Museos y la Secretaría de Modernización. En el Espacio Infantil habrá además una función de títeres de La Flor del Cocodrilo.

Actividades para niños antes del mediodía

A las 11, el Auditorio 1 tendrá Sonidos y Líricas de la Tierra, de Aldo Luna, mientras que el Auditorio 3 será escenario del conversatorio Para la literatura no hay edad, de Editorial Catarsis, con Morena Monasterio y Daniela Gerván.

En paralelo, el Espacio Talleres ofrecerá Telares Churitos. Lanaterapia infantil, con Johana Cecenarro, y Emociones a través de títeres, a cargo de la Lic. Gabriela Brouwer, de la Dirección de Patrimonio y Museos. En el Espacio Infantil se desarrollará el taller de cuentos para niños sobre la vida de Fray Mamerto Esquiú, Esquiú y la cajita perdida, a cargo de las jóvenes escritoras de Fray Sofia Sosa, Tutila Romero, Tiziana Monayar y Milagros Barrionuevo, de la Municipalidad de FME.

A las 11:30, el Auditorio 1 recibirá Libros que conectan, Cuentos infantiles, con alumnos del Colegio Privado Rodolfo Senet y la profesora Paula Lencinas Bustamante. En el Auditorio 2 se presentará Cuerpos Insolentes, de Lucía Fernandez.

Talleres, teatro, cine y nuevas presentaciones

A partir de las 15, la programación volverá a multiplicarse. En el Espacio Talleres se desarrollará el Taller infantil: Creá tu personaje, el Taller de dibujo: Diseño de personajes. Adolescentes y Adultos y el Taller de FX. Zombies, de Vadercon!.

En el Espacio Infantil se presentará Artaban y el libro mágico, con títeres, mientras que el Espacio Audiovisual proyectará la película El Gigante Egoísta.

A las 15:30, el Auditorio 1 tendrá Barro, de la Compañía independiente de creación contemporánea, y en el Auditorio 2 Valentina Acosta, por Editorial Maíz Rojo, presentará Estoy Vivo. A las 16, además de Patrimonio en Viñetas, el Auditorio 3 ofrecerá la charla Funes El Memorioso en tiempos de la IA, con el coordinador bibliotecario Adrián Mendez, UNCA. En el Espacio Infantil, Pablo Daniel Gurovich brindará el taller Dibujando lo que siento.

A las 16:30, el Auditorio 1 recibirá a Duo Jana; el Auditorio 2 tendrá la presentación de Lucernario, libro de cuentos de Omar Quijano; y en el Espacio Infantil se desarrollará Cuento que te canto, de Brotecitos canticuentos.

Música y el teatro

A las 17, el Auditorio 1 tendrá la presentación de La Paz del Silencio, de la psicóloga y terapeuta Eleonora Fondeur, de República Dominicana. En el Auditorio 3 se desarrollará el conversatorio Vas a cuidarte sola, con Lucía Citto, escritora y coordinadora de Triángulo Editorial.

El Espacio Talleres tendrá dos propuestas: En cada papel hay un universo por desplegar. Taller de Origami, con Johana Cecenarro, y De la idea al Guión - Cómo traducir lo que querés comunicar a un video corto para redes, a cargo de Lucía Acosta. A esa misma hora, en el Espacio Pérgola, se presentará Vader Stage: números artísticos, mientras que en el Espacio Infantil tendrá lugar Taller Braille en tus manos. Leer, escribir y descubrir. Sistema Braille, con la Prof. Sandra Brizuela.

A las 18, el Auditorio 3 recibirá De Catamarca a Tinogasta, de Hernán Burmeister, por Editorial Prometeo, con presentación de Flavio Sorbellini y Carlos Fernández Balboa. En la Pérgola se realizará El casamiento del año, a cargo del Taller de teatro del Consejo Municipal de Adultos Mayores.

A las 18:30, el Auditorio 1 tendrá el Show Musical Catamarcanas. En el Auditorio 2 se presentará Coserme, de Vanina Reinoso, por la UNCA, y en el Espacio Infantil se ofrecerá Hotel Buena Vista, del Grupo Sin-vergüenzas Teatro.

Literatura, cómic, cine y música

A las 19, el Auditorio 3 tendrá la presentación de Allende los mares en busca de paz, de Gustavo Adolfo Ojeda, por SADE. En el Espacio Talleres se desarrollará El laboratorio del cómic, con Franco Carrizo Orellana.

La Pérgola será escenario del Festival de Compositores Brea, con Ya vas a ver, Dúo Carrizo Saavedra y Vane Martinez.

En el Espacio Audiovisual se realizará Terror en el Valle Especial "Bajo Censura", con la proyección de Suspiria (1977), de Dario Argento, apta para mayores de 16 años, y conversación a cargo de la Prof. Lourdes Aredes.

A las 19:30, el Auditorio 2 recibirá la presentación de Poesía romántica bilingüe español-inglés, de César Gordillo Pioli.

Finalmente, la programación central de literatura tendrá a Manuel Cantón a las 20 y a Sofía Calvo a las 21, ambos en el Auditorio 1.

La jornada concluirá además con música y danza en la Pérgola, donde desde las 21 se presentarán Ballet Amanecer Norteño, Fer Fernandez, Mariángeles Nieva y La Triada.

De esta manera, el jueves de la 18ª Feria del Libro de Catamarca ofrecerá una agenda que recorrerá prácticamente todas las expresiones previstas para el encuentro: desde la literatura y los libros hasta el patrimonio, la educación, la accesibilidad, el cómic, los videojuegos, los títeres, la danza, el teatro, el cine y la música, con actividades distribuidas a lo largo de todo el día y con entrada libre y gratuita.