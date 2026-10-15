Jueves fresco y lluvioso: Así va a estar en Catamarca

Catamarca tendrá este jueves una jornada fresca, con temperaturas moderadas y precipitaciones previstas durante buena parte del día. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará apenas los 19 grados, mientras que la mínima prevista será de 12 grados durante la madrugada.

La inestabilidad será una de las principales características de la jornada, aunque se manifestará con diferente intensidad según el momento del día. Las lluvias estarán presentes durante las primeras horas, continuarán por la mañana y darán paso a chaparrones durante la tarde. Hacia la noche, en tanto, se esperan precipitaciones aisladas.

El panorama previsto muestra una disminución de la probabilidad de lluvias a medida que avance el jueves. Sin embargo, esa reducción no implicará la desaparición completa de las precipitaciones, ya que el pronóstico contempla la posibilidad de nuevos episodios durante la segunda mitad de la jornada.

En este contexto, la temperatura tendrá una evolución gradual. Desde los 12 grados previstos para la madrugada, ascenderá a 14 grados durante la mañana y alcanzará los 19 grados por la tarde. Finalmente, durante la noche, el registro descenderá hasta los 16 grados.

Madrugada con lluvias

Las primeras horas del jueves estarán marcadas por las lluvias y una temperatura de 12 grados. Para este período, el SMN establece una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, uno de los rangos más elevados de toda la jornada. El viento soplará desde el Sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Se trata de intensidades leves, de acuerdo con los valores consignados para este tramo del día.

La combinación de temperaturas frescas y precipitaciones definirá las condiciones meteorológicas durante la madrugada. Además, la probabilidad de lluvia prevista anticipa que las precipitaciones tendrán una presencia importante desde el comienzo de la jornada.

La mañana continuará con lluvias

Durante la mañana, las condiciones de inestabilidad se mantendrán. La temperatura ascenderá hasta los 14 grados, pero las lluvias continuarán y la probabilidad de precipitación permanecerá entre el 40% y el 70%. De esta manera, la primera mitad del jueves concentrará los porcentajes más elevados de probabilidad de lluvias, tanto durante la madrugada como durante la mañana.

Uno de los cambios previstos para este período estará relacionado con el viento. La dirección predominante pasará del sudoeste al Sur, mientras que la velocidad aumentará y se ubicará entre los 13 y los 22 km/h. Este será el intervalo de mayor intensidad del viento previsto para este día.

Tarde de chaparrones

Para la tarde, se anticipan chaparrones y una temperatura de 19 grados, que constituirá la máxima prevista para este jueves en Catamarca.

En comparación con la madrugada y la mañana, la probabilidad de precipitación disminuirá considerablemente. El rango previsto se ubicará entre el 10% y el 40%, por debajo del 40% al 70% contemplado para las primeras horas. Esta variación representa una mejora relativa en las condiciones previstas- El viento también presentará cambios. Su dirección predominante será del Este y la velocidad volverá a ubicarse entre los 7 y los 12 km/h, después del incremento previsto para la mañana.

La noche terminará con 16 grados

Durante la noche, Catamarca tendrá una temperatura prevista de 16 grados y la posibilidad de lluvias aisladas. El viento volverá a cambiar de dirección y soplará predominantemente desde el Noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

La evolución prevista indica que, si bien las posibilidades de lluvia serán menores que durante la madrugada y la mañana, las precipitaciones todavía podrían presentarse hacia el cierre de la jornada. Por lo tanto, la inestabilidad continuará siendo parte del panorama meteorológico del jueves.