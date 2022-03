Jugaban en la escuela y no dejó afuera a su compañero en silla de ruedas: el gesto se hizo viral

Una imagen vale más que mil palabras y una viralización sana después de una semana de dolor y angustia. Mientras los adultos no dan soluciones a los niños con discapacidades, son los mismos chicos los que se encargan de dar lecciones a los mayores. Justamente uno de los protagonistas de esta historia es uno de los niños de la familia Coria Varela, quien padece la enfermedad de Duchenne y a quienes la obra social de los empleados públicos les demoró durante un mes sus remedios.

Mientras se define el reclamo por la medicación, ellos continúan con su rutina, la que incluye ir a la escuela “Gdor. José Cubas”, donde según refiere su mamá Fernanda, no solo se habla de inclusión sino que además se la pone en práctica.

Justo el viernes, en medio de la angustia por no conseguir los remedios, se vivió una situación que vino a calmar el mal momento. Todo fue registrado por una mamá que, como refirió en un posteo que se sigue viralizando, estaba esperando para una entrevista cuando vio como en un simple juego todo el amor se hacía realidad.

Dos son los videos donde se ve a los niños participando en un juego de posta. Imanol, que es uno de los niños que pasó el fin de semana sin medicamentos y quien está en silla de ruedas, no quedó afuera de la actividad gracias al compañerismo y amistad de su compañerito. Después que el pequeño fue y volvió con su corrida, al regresar tomó y empujó con todas sus fuerzas la silla de su amigo y los llevó a toda velocidad.

En las dos imágenes se puede ver la gran alegría de Imanol y esa felicidad es la que sin dudas conmovió a miles en las redes.

“La inocencia, el compañerismo, el amor y la inclusión de la que me tocó ser testigo hoy me llenó el alma. Esto es en la Escuela Gobernador José Cubas y quería agradecer a la institución y a los educadores por los valores que les están brindando y enseñando a todos nuestros niños que son alumnos de esta institución, sin dejarles de dar también su mérito a los padres de estos niños”, refiere Estrella Ortega, la testigo y difusora de esta bella historia.

El caso Coria Varela

El viernes pasado, Fernando Varela contó a Diario La Unión un nuevo desplante de OSEP, luego que el organismo la avisara por email que el problema del porcentaje por la cobertura de los medicamentos reclamados estaba solucionado. Estos que deben ser entregados con el 100% de descuento, le habían sido aprobados sólo con el 40%. Nuevamente los 15 medicamentos que desde febrero son solicitados y que según la Ley de Discapacidad les corresponde la gratuidad total, quedaban sin ser retirados.

"Tengo un dolor en el pecho porque ya no doy más de la angustia", contó la madre de Imanol y Baltasar quienes padecen Duchenne. "Ya no doy más. Mis hijos llevan cuatro días sin sus remedios y otra vez me hicieron ir a la Farmacia, pero los remedios siguen saliendo autorizados al 40%", había relatado. Recordemos que la familia Coria Varela no cuenta con el dinero suficiente para realizar la compra total de los remedios. La cifra supera los $10 mil y aunque para algunos puede ser una cifra insignificante, para ellos es mucho.